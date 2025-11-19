"Su carisma iluminaba cada espacio": así era Emily Torres, la palillona que perdió la vida

El Instituto Cultura Popular confirmó este miércoles -19 de noviembre- el fallecimiento de la carismática capitana de su cuadro de palillonas: Emily Torres.
Personas cercanas a la familia de la joven aseguraron a EL HERALDO que la joven padecía cáncer en el cerebro. Enfermedad que le habría causado la muerte.
De acuerdo con los testimonios, Torres presentó los primeros síntomas el mes de septiembre, tiempo en el que se preparaba para participar en los desfiles patrios del pasado 15 de septiembre.
De acuerdo con la información de allegados a Emily, sus síntomas evolucionaron y la llevaron a someterse a una intervención quirúrgica en octubre, posteriormente, permaneció en una sala de cuidados intensivos.
Lamentablemente, la joven no logró ganar la batalla contra la terrible enfermedad. Este miércoles, se dio a conocer el fallecimiento de la simpática joven.
“Queremos honrar la vida, alegría y espíritu inquebrantable de Emily Nicole, quien se graduaba este año de nuestra institución”, señaló Cultura Popular a través de un mensaje publicado en sus redes sociales.
El instituto destacó a Emily como una de las estudiantes más alegres y comprometidas del centro.
“Su carisma iluminaba cada espacio de nuestro colegio y su liderazgo era tan auténtico”, añadió el centro educativo.
“Aquí guardamos sus sonrisas, sus momentos, su esencia... para que nunca se borre su recuerdo y para que siempre permanezca con nosotros, inspirándonos como lo hizo en vida”, concluye la emotiva publicación.
El centro educativo tituló a Emily como la “eterna capitana”, ya que por varios años se encargó de dirigir el cuadro de palillonas del instituto.
Parientes y conocidos lamentaron la repentina e inesperada noticia sobre la muerte de la joven.
“Emily deja huellas en cada corazón, solo se nos adelantó, nuestro más sentido pésame a su familia y compañeros, Dios le dé fortaleza”, fueron parte de los mensajes de apoyo que emitieron sus conocidos.
El cuerpo de la joven fue velado este miércoles en la funeraria Espíritu Santo, Salón Florencia, en el bulevar Suyapa, desde las 10:00 de la mañana.
Mientras que, el sepelio se desarrolló después de las 3:00 de la tarde en el Jardín de Paz San Miguel Arcángel, en la aldea Las Casitas.