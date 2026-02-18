  1. Inicio
Edwin Aguilar, albañil muerto en enfrentamiento en Atlántida: "Solo lo buscaron para trabajar”

La hermana de Edwin Aguilar, muerto en el enfrentamiento en La Masica, Atlántida, aseguró que él no era un criminal y que solo estaba en el lugar por un trabajo

  • Actualizado: 18 de febrero de 2026 a las 12:00
Edwin Aguilar, un hombre dedicado a la albañilería, fue contratado para realizar un pozo séptico en una zona montañosa en La Masica, Atlántida, donde ocurrió un enfrentamiento entre una banda criminal y agentes policiales, dejando como resultado cinco personas muertas y otros tres oficiales heridos.

 Foto: Redes sociales
La mañana de ayer martes -17 de febrero- Edwin Aguilar salió a trabajar de la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida, lugar donde ocurrió el fatal enfrentamiento.

 Foto: Redes sociales
Versiones indican que Aguilar se encontraba realizando un pozo séptico cuando miembros de una banda criminal denominada “El Wilmer” empezaron a realizar disparos contra agentes de la Policía Nacional.

 Foto: Redes sociales
Durante el enfrentamiento, cuatro policías resultaron heridos y otras cuatro personas, presuntamente miembros de esta estructura criminal, perdieron la vida. Uno de los policías, identificado como Jefry López, murió momentos después.

 Foto: Redes sociales
Sin embargo, su hermana, Eunice Cruz, aseguró en declaraciones a EL HERALDO que Edwin Aguilar no pertenecía a esta estructura, pues solo era un trabajador de la zona.

 Foto: Redes sociales
"Lo buscaron para hacer un trabajo ahí; fue a realizar un pozo séptico. Él fue a hacer ese trabajo y ocurrió ese enfrentamiento. No tenía nada que ver con eso. Él no era un criminal", defendió.

Foto: Redes sociales
Explicó que el hombre era originario de Tela, Atlántida; sin embargo, por motivos del mismo trabajo, se encontraba en esa zona.

 Foto: Redes sociales
Hasta el momento se conoce que los agentes policiales llegaron a la zona montañosa para ejecutar una orden de captura de Wilmer Adaly Ávila, señalado como líder de la organización criminal.

 Foto: Redes sociales
La Policía Nacional informó que desplegó un equipo táctico de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para asegurar la zona y continuar con las investigaciones.

Foto: Redes sociales
Familiares de los fallecidos permanecían en las afueras de la morgue a la espera de la entrega de los cuerpos, insistiendo en que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos.

 Foto: Redes sociales
En redes sociales, familiares de Edwin, de 40 años de edad, lamentaron su muerte. “Pucha, primo, qué pesar lo que te vino a pasar acá”, “Fuerzas para su madre y su familia” son los mensajes que han dejado.

 Foto: Redes sociales
Decenas de agentes de las Fuerzas Especiales y la Policía Nacional llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula, donde reclamaron el cuerpo de Jefry López, el agente policial que falleció.

 Fotos: Franklyn Múñoz | El Heraldo
