Edwin Aguilar, albañil muerto en enfrentamiento en Atlántida: "Solo lo buscaron para trabajar”

Edwin Aguilar, un hombre dedicado a la albañilería, fue contratado para realizar un pozo séptico en una zona montañosa en La Masica, Atlántida, donde ocurrió un enfrentamiento entre una banda criminal y agentes policiales, dejando como resultado cinco personas muertas y otros tres oficiales heridos.
La mañana de ayer martes -17 de febrero- Edwin Aguilar salió a trabajar de la aldea San Marcos, municipio de La Masica, Atlántida, lugar donde ocurrió el fatal enfrentamiento.
Versiones indican que Aguilar se encontraba realizando un pozo séptico cuando miembros de una banda criminal denominada “El Wilmer” empezaron a realizar disparos contra agentes de la Policía Nacional.
Durante el enfrentamiento, cuatro policías resultaron heridos y otras cuatro personas, presuntamente miembros de esta estructura criminal, perdieron la vida. Uno de los policías, identificado como Jefry López, murió momentos después.
Sin embargo, su hermana, Eunice Cruz, aseguró en declaraciones a EL HERALDO que Edwin Aguilar no pertenecía a esta estructura, pues solo era un trabajador de la zona.
"Lo buscaron para hacer un trabajo ahí; fue a realizar un pozo séptico. Él fue a hacer ese trabajo y ocurrió ese enfrentamiento. No tenía nada que ver con eso. Él no era un criminal", defendió.
Explicó que el hombre era originario de Tela, Atlántida; sin embargo, por motivos del mismo trabajo, se encontraba en esa zona.
Hasta el momento se conoce que los agentes policiales llegaron a la zona montañosa para ejecutar una orden de captura de Wilmer Adaly Ávila, señalado como líder de la organización criminal.
La Policía Nacional informó que desplegó un equipo táctico de la Dirección Nacional de Fuerzas Especiales para asegurar la zona y continuar con las investigaciones.
Familiares de los fallecidos permanecían en las afueras de la morgue a la espera de la entrega de los cuerpos, insistiendo en que se esclarezcan las circunstancias en que ocurrieron los hechos.
En redes sociales, familiares de Edwin, de 40 años de edad, lamentaron su muerte. “Pucha, primo, qué pesar lo que te vino a pasar acá”, “Fuerzas para su madre y su familia” son los mensajes que han dejado.
Decenas de agentes de las Fuerzas Especiales y la Policía Nacional llegaron hasta la morgue de San Pedro Sula, donde reclamaron el cuerpo de Jefry López, el agente policial que falleció.