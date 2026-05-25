"La durmieron con un polvito": Capturan a dos ancianas por robo de L200 mil en Lempira

Durante la requisa, las autoridades decomisaron 100 mil lempiras en efectivo, varios teléfonos celulares y prendas de vestir que habrían sido utilizadas el día del hecho, según el expediente policial. Las detenidas enfrentan cargos por el delito de hurto agravado, mientras las autoridades no descartan que existan más víctimas bajo un patrón similar de engaño y manipulación.