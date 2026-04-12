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Disparos en la cabeza y sicarios encapuchados : lo que se sabe del crimen en el barrio Lempira

Siete casquillos de bala, heridas en la cabeza, sicarios encapuchados y el crimen frente a su madre. ¿Qué se sabe del asesinato de Flores?

  • Actualizado: 12 de abril de 2026 a las 12:49
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Varios detalles han salido a la luz sobre el crimen ocurrido en el barrio Lempira en Comayaguela, donde la víctima fue identificada preliminarmente como Sarahí Flores. ¿Qué se sabe? Así ocurrieron los hechos.

 Foto: Redes sociales
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Al menos cuatro sicarios fuertemente armados, en horas de la madrugada de este domingo 12 de abril, tocaron la puerta de la vivienda de la joven.

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La joven de 21 años se encontraba acompañada de su madre. Versiones preliminares indican que la obligaron a salir de la vivienda.

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Una vez fuera de la casa, le dispararon en al menos siete ocasiones, frente a su madre. Supuestamente, la mayoría de los impactos de bala los recibió en la cabeza.

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¿Qué se sabe de los malhechores? Trasciende que fueron cuatro hombres los que llegaron a la vivienda de la joven en el barrio Lempira.

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Los hombres supuestamente llevaban capuchas en el rostro y, tras cometer el crimen, huyeron del lugar.

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Tras el ataque, el cuerpo de Sarahí quedó tendido sobre el pavimento, mientras su progenitora permanecía en estado de shock ante la escena.

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Vecinos de la zona se mostraron asustados por lo ocurrido, ya que se trataba de una joven a quien consideraban una persona “muy tranquila y trabajadora”.

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Equipos de Medicina Forense llegaron a realizar el levantamiento cadavérico y al lugar también se presentó la Policía Nacional.

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El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa, donde le practicarán la autopsia correspondiente.

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