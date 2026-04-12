Disparos en la cabeza y sicarios encapuchados : lo que se sabe del crimen en el barrio Lempira

Varios detalles han salido a la luz sobre el crimen ocurrido en el barrio Lempira en Comayaguela, donde la víctima fue identificada preliminarmente como Sarahí Flores. ¿Qué se sabe? Así ocurrieron los hechos.
Al menos cuatro sicarios fuertemente armados, en horas de la madrugada de este domingo 12 de abril, tocaron la puerta de la vivienda de la joven.
La joven de 21 años se encontraba acompañada de su madre. Versiones preliminares indican que la obligaron a salir de la vivienda.
Una vez fuera de la casa, le dispararon en al menos siete ocasiones, frente a su madre. Supuestamente, la mayoría de los impactos de bala los recibió en la cabeza.
¿Qué se sabe de los malhechores? Trasciende que fueron cuatro hombres los que llegaron a la vivienda de la joven en el barrio Lempira.
Los hombres supuestamente llevaban capuchas en el rostro y, tras cometer el crimen, huyeron del lugar.
Tras el ataque, el cuerpo de Sarahí quedó tendido sobre el pavimento, mientras su progenitora permanecía en estado de shock ante la escena.
Vecinos de la zona se mostraron asustados por lo ocurrido, ya que se trataba de una joven a quien consideraban una persona “muy tranquila y trabajadora”.
Equipos de Medicina Forense llegaron a realizar el levantamiento cadavérico y al lugar también se presentó la Policía Nacional.
El cuerpo de la víctima fue trasladado al Centro de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Tegucigalpa, donde le practicarán la autopsia correspondiente.