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Les dispararon más de 40 veces y una tenía el rostro desfigurado: crimen de primas en Choloma

Como Kimberly Licona e Iris Yohana Lanza fueron identificadas las primas asesinadas de varios impactos de bala en Choloma. A una de ellas le desfiguraron el rostro

  • Actualizado: 07 de abril de 2026 a las 10:51
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Dos jovencitas fueron asesinadas de múltiples impactos de bala en la colonia Los Almendros, en Choloma. A continuación, los detalles del crimen.

 Foto: Redes sociales
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Una de las jóvenes, de 25 años, fue identificada como Kimberly Nohemy Licona; la otra, menor de edad, como Iris Yohana Lanza Martínez, quien figura en la foto.

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¿Qué dicen las autoridades?: “Las investigaciones por parte de Dipampco han dado a conocer que las víctimas del doble asesinato ocurrido en Choloma son hermana y prima de un cabecilla de la Pandilla 18”, informó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado.

 Foto: Redes sociales
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En la fotografía que circula en redes sociales figura Johny Aguilar, alias “El Búnker”, cabecilla de la Pandilla 18, calificado como peligroso por la Dipampco.

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A Kimberly y a Yohana les dispararon en reiteradas ocasiones. Solo en la escena del crimen, las autoridades contabilizaron más de 40 casquillos de bala.

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Según las autoridades, los casquillos esparcidos en el pavimento pertenecen tanto a fusiles de alto poder como a armas de corto alcance.

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Otro de los detalles escalofriantes es que una de las jóvenes tenía el rostro desfigurado. Personal de Medicina Forense describió que ambas presentaban múltiples impactos de bala y diversos tatuajes en el cuerpo.

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También se informó que un hombre resultó herido en el ataque y fue trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula; de momento se desconoce su estado de salud y su relación con las víctimas. Las autoridades continúan con la investigación del caso.

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Kimberly Licona era hermana del cabecilla de la Pandilla 18, alias “El Búnker”, mientras que Yohana era su prima. Tras darse a conocer el crimen, circuló que a las jóvenes les habían dejado un rótulo con la leyenda “Por colaborar con la Dipampco”; sin embargo, esta versión fue desmentida por la misma institución.

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Tras darse a conocer el crimen, circuló que a las jóvenes les habían dejado un rótulo con la leyenda “Por colaborar con la Dipampco”; sin embargo, esta versión fue desmentida por la misma institución.

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