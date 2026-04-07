Les dispararon más de 40 veces y una tenía el rostro desfigurado: crimen de primas en Choloma

Dos jovencitas fueron asesinadas de múltiples impactos de bala en la colonia Los Almendros, en Choloma. A continuación, los detalles del crimen.
Una de las jóvenes, de 25 años, fue identificada como Kimberly Nohemy Licona; la otra, menor de edad, como Iris Yohana Lanza Martínez, quien figura en la foto.
¿Qué dicen las autoridades?: “Las investigaciones por parte de Dipampco han dado a conocer que las víctimas del doble asesinato ocurrido en Choloma son hermana y prima de un cabecilla de la Pandilla 18”, informó la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado.
En la fotografía que circula en redes sociales figura Johny Aguilar, alias “El Búnker”, cabecilla de la Pandilla 18, calificado como peligroso por la Dipampco.
A Kimberly y a Yohana les dispararon en reiteradas ocasiones. Solo en la escena del crimen, las autoridades contabilizaron más de 40 casquillos de bala.
Según las autoridades, los casquillos esparcidos en el pavimento pertenecen tanto a fusiles de alto poder como a armas de corto alcance.
Otro de los detalles escalofriantes es que una de las jóvenes tenía el rostro desfigurado. Personal de Medicina Forense describió que ambas presentaban múltiples impactos de bala y diversos tatuajes en el cuerpo.
También se informó que un hombre resultó herido en el ataque y fue trasladado a un centro asistencial en San Pedro Sula; de momento se desconoce su estado de salud y su relación con las víctimas. Las autoridades continúan con la investigación del caso.
Kimberly Licona era hermana del cabecilla de la Pandilla 18, alias “El Búnker”, mientras que Yohana era su prima. Tras darse a conocer el crimen, circuló que a las jóvenes les habían dejado un rótulo con la leyenda “Por colaborar con la Dipampco”; sin embargo, esta versión fue desmentida por la misma institución.
Tras darse a conocer el crimen, circuló que a las jóvenes les habían dejado un rótulo con la leyenda “Por colaborar con la Dipampco”; sin embargo, esta versión fue desmentida por la misma institución.