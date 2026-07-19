Diego Canales, joven Testigo de Jehová, entre las víctimas raptadas y asesinadas en La Ceiba

Diego Canales, de 20 años, fue uno de los cuatro jóvenes raptados por desconocidos desde el pasado viernes 17 de julio de 2026 en La Ceiba, Atlántida, y cuyo cuerpo fue encontrado junto al de su primo en un sector de la ciudad, según informaron las autoridades. ¿Qué se sabe de los otros? A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a los pobladores.