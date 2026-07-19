Diego Canales, joven Testigo de Jehová, entre las víctimas raptadas y asesinadas en La Ceiba

Diego Canales, de 20 años, fue uno de los cuatro jóvenes raptados por desconocidos desde el pasado viernes 17 de julio de 2026 en La Ceiba, Atlántida, y cuyo cuerpo fue encontrado junto al de su primo en un sector de la ciudad, según informaron las autoridades. ¿Qué se sabe de los otros? A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a los pobladores.
Según el reporte preliminar, el primer hallazgo se reportó a altas horas de la noche del reciente sábado 18 de julio en una calle de la colonia San José, donde Canelas apareció junto a Daniel Enrique Antúnez Canales, de 15 años, quien presuntamente sería su primo.
Ambos jóvenes tenían las manos atadas y presentaban impactos de arma en varias partes de sus cuerpos. Agentes de la Policía Nacional llegaron al lugar para acordonar la escena del crimen, también arribaron miembros de Medicina Forense para el respectivo levantamiento y traslado de los cadáveres.
Un día después, este domingo 19 de julio, otros dos cuerpos supuestamente ligados al mismo crimen fueron localizados en un callejón de la colonia Canelas, también en La Ceiba, lo que llevó a las autoridades a vincular ambos hallazgos como parte del mismo hecho violento.
El comisionado policial Carlos González Sosa informó ante los medios que las cuatro víctimas estaban juntas cuando fueron raptadas por desconocidos. "Parece que estaban juntas las cuatro personas el día viernes en un sector de La Ceiba y fueron raptadas por facinerosos... pensamos que son integrantes de alguna estructura criminal", refiriéndose a quienes estarían detrás del múltiple asesinato.
González Sosa agregó que la investigación continúa en curso para establecer la identidad de los responsables. "Estamos investigando, estamos recolectando información para ir identificando a los sectores. Estamos esperando que se apersone el Ministerio Público y Medicina Forense para hacer el levantamiento respectivo".
Aunque en redes sociales circula información en donde usuarios afirman que las cuatro víctimas pertenecen a una misma familia, y que las otra víctimas serían Dilan Canales y Kelvin Canales.
Se espera que las autoridades del Ministerio Público confirmen las identidades de las víctimas.
Por otra parte, las versiones refieren que Diego Canelas y los otros tres jóvenes pertenecían a la congregación de los Testigos de Jehová.
De hecho, en algunas fotografías compartidas por Diego en redes sociales figura representado su fe.
La muerte de Diego, nacido el 19 de noviembre de 2005, y la de los otros jóvenes ha causado gran consternación en La Ceiba, pues hasta ahora, no hay un móvil claro del crimen establecido por las autoridades, más que pudieron haber sido raptados y asesinados por estructuras criminales de la zona.
"Mi niño, Dios te tenga en su gloria, te quiero mucho". "Todos de la misma familia, pero como no son hijos de los grandes nadie se mueve. Serán una cifra más". Son algunos de los comentarios que se leen en redes sobre el caso.