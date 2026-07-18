Lo que se sabe del crimen de Dulce María, hallada en el río Guacerique: claves de la investigación

Las investigaciones sobre la muerte de Dulce María García comienzan a perfilar la primera hipótesis de uno de los crímenes que más impacto ha generado en la capital durante las últimas horas.
De manera preliminar, los investigadores manejan la posibilidad de que la adolescente de 16 años haya sido privada de libertad antes de ser asesinada y posteriormente abandonada en el río Guacerique.
El cuerpo de la joven fue encontrado este viernes 17 de julio dentro de bolsas plásticas negras en las cercanías del puente de la colonia Venezuela, en Comayagüela.
Debido a la ubicación del cadáver y las condiciones del terreno, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para recuperar el cuerpo desde la corriente del río.
Una de las principales hipótesis que analizan las autoridades apunta a que la víctima habría sido trasladada hasta el lugar después del crimen.
Asimismo, investigadores no descartan la posibilidad de que el cuerpo haya sido arrojado desde la parte alta del puente de la colonia Venezuela durante horas de la noche anterior, o madrugada.
No obstante, serán las pericias forenses y las investigaciones técnicas las que determinarán con precisión cómo ocurrieron los hechos.
La joven fue identificada como Dulce María García, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres.
Su madre aseguró que la última vez que la vio fue antes de salir hacia la iglesia y afirmó desconocer cualquier amenaza o problema que pudiera poner en riesgo la vida de su hija.
"Le di un beso en la frente y me fui a la iglesia", relató entre lágrimas mientras observaba las diligencias realizadas en la escena.
Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han confirmado oficialmente el móvil del crimen.
Mientras avanzan las investigaciones, agentes policiales trabajan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras y reconstrucción de los últimos movimientos de la joven para identificar a los responsables del hecho.