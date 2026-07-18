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Lo que se sabe del crimen de Dulce María, hallada en el río Guacerique: claves de la investigación

Las primeras investigaciones apuntan a que Dulce María habría sido raptada, asesinada y luego abandonada dentro de bolsas en el río Guacerique

  • Actualizado: 18 de julio de 2026 a las 18:02
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Las investigaciones sobre la muerte de Dulce María García comienzan a perfilar la primera hipótesis de uno de los crímenes que más impacto ha generado en la capital durante las últimas horas.

 Foto: Estalin Irías / EL HERALDO
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De manera preliminar, los investigadores manejan la posibilidad de que la adolescente de 16 años haya sido privada de libertad antes de ser asesinada y posteriormente abandonada en el río Guacerique.

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El cuerpo de la joven fue encontrado este viernes 17 de julio dentro de bolsas plásticas negras en las cercanías del puente de la colonia Venezuela, en Comayagüela.

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Debido a la ubicación del cadáver y las condiciones del terreno, fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos para recuperar el cuerpo desde la corriente del río.

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Una de las principales hipótesis que analizan las autoridades apunta a que la víctima habría sido trasladada hasta el lugar después del crimen.

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Asimismo, investigadores no descartan la posibilidad de que el cuerpo haya sido arrojado desde la parte alta del puente de la colonia Venezuela durante horas de la noche anterior, o madrugada.

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No obstante, serán las pericias forenses y las investigaciones técnicas las que determinarán con precisión cómo ocurrieron los hechos.

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La joven fue identificada como Dulce María García, estudiante del Instituto Central Vicente Cáceres.

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Su madre aseguró que la última vez que la vio fue antes de salir hacia la iglesia y afirmó desconocer cualquier amenaza o problema que pudiera poner en riesgo la vida de su hija.

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"Le di un beso en la frente y me fui a la iglesia", relató entre lágrimas mientras observaba las diligencias realizadas en la escena.

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Hasta el momento, las autoridades no han reportado personas detenidas ni han confirmado oficialmente el móvil del crimen.

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Mientras avanzan las investigaciones, agentes policiales trabajan en la recopilación de testimonios, revisión de cámaras y reconstrucción de los últimos movimientos de la joven para identificar a los responsables del hecho.

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