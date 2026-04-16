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Días antes de su crimen matarón a su supuesta pareja: Sospechoso del asesinato de Katherine Mejía

Por venganza, según las autoridades, habrían asesinado a la joven, ya que días antes de su crimen mataron a su supuesta pareja. Aquí las primeras hipótesis

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 14:36
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Las autoridades ya capturaron a un sospechoso del crimen de la reconocida tiktoker Katherine Mejía Argueta, conocida como Katy “Mazorca”. Aquí los detalles.

 Foto: Redes sociales
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El cuerpo de la joven fue encontrado degollado este jueves 16 de abril en una plantación de palma africana en Tocoa, Colón, tras haber sido raptada.

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Por su parte, Wilber Mayes, director de Comunicación Estratégica de la Policía Nacional, confirmó que ya hay capturados por el crimen y que se maneja como móvil una “venganza”.

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“Ya tenemos capturado al primer sospechoso de haberle dado muerte a esta señorita”, confirmó el comisionado. El detenido fue capturado en Tocoa, Colón, donde ocurrió el crimen.

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“Debido a las investigaciones técnicas, científicas y a testigos protegidos, hemos dado con el paradero de este supuesto hechor de la muerte de esta señorita”, dijo Mayes.

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Según confirmaron las autoridades, están tras la búsqueda de otros dos sospechosos para ser presentados ante la justicia por los delitos de privación de libertad y asesinato.

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“El móvil que se está manejando es por venganza, en vista de que esta joven, al parecer, tenía una relación con una persona que días anteriores también perdió la vida en ese sector”, explicó Mayes.

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Agregó que “debido a ello, el día de ayer fue privada injustamente de su libertad y este día apareció sin vida en un sector solitario”.

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Asimismo, aseguró que “las investigaciones se están llevando a cabo y que las hipótesis aún son preliminares”.

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Las autoridades confirmaron que, una vez completado el informe, se brindarán más detalles. Además, indicaron que la joven fue forzada a subirse a un vehículo.

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