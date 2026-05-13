Diana, menor de 15 años que fue apuñalada hasta la muerte por su pareja en Danlí

Fue el subjefe de la Policía Nacional de El Paraíso, Freddy Pineda, quien confirmó los detalles del operativo y la detención. "Gracias al trabajo oportuno que realizaron los oficiales y agentes de la UDEP-7 se le pudo dar pronta captura al autor de este homicidio, calificado como parricidio, ya que supuestamente ambos convivían como pareja", señaló el oficial.