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Diana, menor de 15 años que fue apuñalada hasta la muerte por su pareja en Danlí

Una menor de 15 años fue asesinada a puñaladas por su pareja dentro de una cuartería en la colonia Bella Vista de Danlí, El Paraíso, tras una discusión

  • Actualizado: 13 de mayo de 2026 a las 08:03
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Una menor de 15 años fue encontrada muerta al interior de una cuartería ubicada en el sector conocido como Carmelo Abajo, en la colonia Bella Vista de Danlí, en El Paraíso, durante la noche del pasado martes 12 de mayo. ¿Su pareja la mató? A continuación los detalles del caso.

 Foto: redes sociales
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Según el reporte preliminar, la víctima fue identificada como Diana Maiquelí Moncada, de 15 años. Yeison Javier Hernández, su pareja, le habría propinado múltiples puñaladas hasta causarle la muerte, tras una presunta discusión de pareja.

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Vecinos del lugar alertaron a las autoridades tras escuchar el altercado. Al llegar al sitio, los agentes encontraron a la menor sin signos vitales y al presunto agresor herido, también como consecuencia del enfrentamiento con arma blanca que se produjo entre ambos.

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Pese a las heridas que presentaba, las autoridades procedieron de inmediato a su captura y le brindaron asistencia médica antes de iniciar el proceso legal correspondiente.

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Fue el subjefe de la Policía Nacional de El Paraíso, Freddy Pineda, quien confirmó los detalles del operativo y la detención. "Gracias al trabajo oportuno que realizaron los oficiales y agentes de la UDEP-7 se le pudo dar pronta captura al autor de este homicidio, calificado como parricidio, ya que supuestamente ambos convivían como pareja", señaló el oficial.

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Pineda detalló además que el detenido recibió atención en un centro médico antes de ser puesto a disposición de las autoridades judiciales. "La Policía Nacional, al darle captura, procedió a darle la asistencia pertinente, llevándolo al centro médico de inmediato, y posteriormente continuar con el proceso legal que corresponde", agregó.

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La calificación del caso como parricidio responde a que, según las autoridades, la víctima y el agresor sostenían una relación de convivencia.

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Mientras tanto, las autoridades policiales continúan indagando para esclarecer el crimen en contra de la menor de 15 años.

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De momento, el agresor fue puesto a disposición de las autoridades correspondientes para que responda por el homicidio de su compañera de hogar.

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La muerte de Diana ha causado gran consternación en la zona. Algunos pobladores del lugar cuestionan el hecho de que una menor estuviera en pareja, otros la señalan como "ladrona", y unos cuantos piden a las autoridades que hagan justicia. "Era una niña, no merecía morir así".

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