Denuncian que a Darling le dieron de alta sin aplicarle antídoto tras mordedura de serpiente en Choloma

Familiares de Darling Hércules piden que se haga justicia por su muerte, tras denunciar presunta negligencia médica en el centro hospitalario donde fue atendida luego de ser mordida por una serpiente barba amarilla en la aldea La Jutosa, municipio de Choloma, Cortés. Aquí los detalles.
Los familiares alegaron que Darling Hércules, de 38 años de edad, murió tras una presunta negligencia médica durante la atención que recibió en el Hospital Mario Catarino Rivas de la zona norte de Honduras.
"Una negligencia del Hospital Mario Catarino Rivas y una doctora con falta de profesionalismo y empatía hicieron que nuestra familia se enlutara y que tres niños quedaran sin madre con la partida de nuestra prima Darling Hércules, quien fue atacada por una serpiente barba amarilla. La familia la llevó de inmediato al hospital, pero la doctora les dijo que no tenía veneno y le dio el alta. Hoy descansa en Dios. Sabemos que está en un lugar mejor, pero ha dejado un gran vacío en nuestro corazón y mucho dolor", dijo un familiar.
El ataque ocurrió el pasado 15 de junio, alrededor de las 5:00 de la tarde, cuando Darling fue mordida en uno de sus pies; fue trasladada de inmediato al centro asistencial, donde ingresó al área de emergencias para recibir atención médica.
Según la denuncia de la familia, en el hospital le practicaron tres muestras de sangre para determinar si existía presencia de veneno en su organismo, pero la doctora les dijo que los resultados no reflejaban rastros del tóxico.
A Darling se le programó una cita de control para el viernes -19 de junio- y fue dada de alta en menos de cinco horas. Posteriormente, fue trasladada sedada a la casa de su hermana.
La familia relató que minutos después la mujer ya presentaba síntomas como vómitos y hemorragias, los cuales continuaron durante la noche. Al día siguiente, debido al intenso dolor en la zona afectada, decidieron trasladarla nuevamente al Hospital Mario Catarino Rivas.
El veneno permaneció actuando en su organismo durante aproximadamente 24 horas sin recibir el antídoto, provocando daños severos.
Tras llevarla nuevamente al hospital, la familia denunció que el antídoto fue administrado de forma tardía. Además, aseguraron que el centro asistencial no contaba con suficiente suero antiofídico, ya que Darling necesitaba al menos 10 dosis y solo había tres disponibles.
Los familiares aseguran que, para cuando se logró conseguir el medicamento —parte comprada por la familia y otra parte obtenida por el hospital—, la paciente ya presentaba daños irreversibles por el avance del veneno. Darling Hércules falleció dejando en luto a su familia.