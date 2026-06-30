Denuncian que a Darling le dieron de alta sin aplicarle antídoto tras mordedura de serpiente en Choloma

"Una negligencia del Hospital Mario Catarino Rivas y una doctora con falta de profesionalismo y empatía hicieron que nuestra familia se enlutara y que tres niños quedaran sin madre con la partida de nuestra prima Darling Hércules, quien fue atacada por una serpiente barba amarilla. La familia la llevó de inmediato al hospital, pero la doctora les dijo que no tenía veneno y le dio el alta. Hoy descansa en Dios. Sabemos que está en un lugar mejor, pero ha dejado un gran vacío en nuestro corazón y mucho dolor", dijo un familiar.