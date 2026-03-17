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¿Cristian Rodríguez no estaría detenido directamente por el crimen de Valeria Alvarado?

Versiones brindadas por el MP indican que, hasta la fecha, Cristian Rodríguez no estaría acusado directamente por el crimen de Valeria Alvarado, registrado en San Manuel, Cortés

  • Actualizado: 17 de marzo de 2026 a las 10:20
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Información dada a conocer por Elvis Guzmán, el portavoz del Ministerio Público (MP), reveló que Cristian Rodríguez, tercer detenido en el caso de Valeria Alvarado, no estaría acusado hasta el momento por estar implicado directamente en su crimen, aunque sí enfrenta múltiples cargos por otros delitos.

 Foto: Cortesía
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Guzmán explicó que Rodríguez Ortega enfrenta acusaciones por secuestro agravado, privación ilegal de la libertad, robo con violencia e intimidación, y asociación para delinquir, en perjuicio de cuatro mujeres.

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El portavoz agregó que, en la misma audiencia, la Fiscalía también le imputa el delito de secuestro agravado en su ejecución de tentativa en perjuicio de dos víctimas más, lo que eleva a seis el número de afectadas vinculadas a Cristian.

 Foto: EL HERALDO
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Sin embargo, Guzmán aclaró que Valeria Alvarado no se encuentra entre las seis víctimas por las cuales Rodríguez Ortega es investigado actualmente.

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“Se está trabajando, hay elementos que son importantes para consignar su participación en este hecho. Creemos que en el transcurso de la semana se podría establecer su vínculo”, añadió.

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Según Guzmán, el MP ya cuenta con elementos probatorios que relacionan a Cristian con estos hechos, por lo que durante la audiencia inicial prevista para este jueves solicitarán la medida de prisión preventiva.

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Por otro lado, los otros dos detenidos vinculados al caso, Dennis Alexander Galván, alias “Galván”, y Ariel Alexander Boquín Chávez, alias “Vegueta”, ambos presuntos miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), sí enfrentan acusación directa por el crimen de la universitaria.

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Según Guzmán, Galván y Vegueta participaron en la privación de libertad y posterior asesinato de Valeria Alvarado, lo que ha permitido avanzar en la imputación formal de cargos en su contra.

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Cristian Ariel Rodríguez Ortega sigue siendo objeto de investigación por su presunta implicación en este hecho, aunque inicialmente no se perfila Valeria entre sus víctimas.

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Rodríguez es originario de Danlí y reside en la colonia Monte Carmelo, en Villanueva, Cortés. Fue capturado por las autoridades el pasado 12 de marzo en la aldea El Milagro, del mismo municipio, como parte de las investigaciones del caso.

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Valeria fue encontrada sin vida la noche del 15 de febrero en unas cañeras de San Manuel, Cortés. Familiares indicaron que había salido a caminar cerca de su vivienda cuando fue interceptada por los sospechosos.

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El Ministerio Público continúa con la investigación, recopilando pruebas y testimonios para esclarecer todos los detalles del crimen, incluyendo la posible participación de Rodríguez Ortega.

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