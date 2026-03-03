  1. Inicio
Crimen frente a iglesia: Ángel López es acribillado en una colonia de Tocoa, Colón

Ángel Rolando López fue atacado a balazos mientras realizaba compras en una pulpería frente a una iglesia en la colonia Los Maestros, en Tocoa

  • Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 16:15
Una persona del sexo masculino perdió la vida de forma violenta este martes -3 de marzo- frente a una iglesia en la colonia Los Maestros, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.

 Foto: Cortesía
La víctima fue identificada como Ángel Rolando López, quien, de acuerdo con información preliminar, fue atacado sorpresivamente por sujetos desconocidos.

 Foto: Cortesía
El ahora occiso se encontraba realizando compras en una pulpería ubicada frente a una iglesia, entre la colonia Los Maestros y el barrio Buenos Aires, cuando sufrió el ataque.

Foto: Cortesía
Vecinos del sector relataron que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.

 Foto: Cortesía
Minutos después, agentes policiales llegaron a la escena para verificar los reportes.

 Foto: Cortesía
Al inspeccionar el lugar, confirmaron que un hombre yacía tendido en el suelo sin signos vitales.

 Foto: Cortesía
Las autoridades acordonaron el área y comenzaron a recolectar los primeros indicios para iniciar la investigación del caso.

 Foto: Cortesía
Un equipo de Medicina Forense también se hizo presente en el lugar para realizar el levantamiento cadavérico conforme a ley.

 Foto: Cortesía
Hasta el momento, se desconocen las razones que habrían motivado el crimen, así como el paradero de los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el ataque.

 Foto: Cortesía
No obstante, las autoridades aseguraron que ya realizan las diligencias correspondientes para dar con los responsables y esclarecer lo ocurrido.

 Foto: Cortesía
