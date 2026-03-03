Crimen frente a iglesia: Ángel López es acribillado en una colonia de Tocoa, Colón

Una persona del sexo masculino perdió la vida de forma violenta este martes -3 de marzo- frente a una iglesia en la colonia Los Maestros, en el municipio de Tocoa, departamento de Colón.
La víctima fue identificada como Ángel Rolando López, quien, de acuerdo con información preliminar, fue atacado sorpresivamente por sujetos desconocidos.
El ahora occiso se encontraba realizando compras en una pulpería ubicada frente a una iglesia, entre la colonia Los Maestros y el barrio Buenos Aires, cuando sufrió el ataque.
Vecinos del sector relataron que escucharon múltiples detonaciones de arma de fuego, por lo que de inmediato alertaron a las autoridades.
Minutos después, agentes policiales llegaron a la escena para verificar los reportes.
Al inspeccionar el lugar, confirmaron que un hombre yacía tendido en el suelo sin signos vitales.
Las autoridades acordonaron el área y comenzaron a recolectar los primeros indicios para iniciar la investigación del caso.
Un equipo de Medicina Forense también se hizo presente en el lugar para realizar el levantamiento cadavérico conforme a ley.
Hasta el momento, se desconocen las razones que habrían motivado el crimen, así como el paradero de los responsables, quienes huyeron del lugar tras cometer el ataque.
No obstante, las autoridades aseguraron que ya realizan las diligencias correspondientes para dar con los responsables y esclarecer lo ocurrido.