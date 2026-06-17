Esto se sabe del conductor de la grúa que chocó con bus de la Policía en El Rodeo, Comayagua

El fuerte accidente ocurrido en la cuesta del Rodeo, en el departamento de Comayagua, ha generado un profundo impacto a nivel nacional, especialmente por tratarse de un bus en el que se transportaba personal policial que terminó involucrado en una tragedia de gran magnitud.
En medio de las primeras investigaciones, una de las principales interrogantes gira en torno al conductor de la grúa implicada en el hecho, quien fue requerido por las autoridades en el mismo lugar del accidente mientras avanzaban las labores de rescate.
De acuerdo con la información preliminar, el conductor permanece bajo investigación para determinar su grado de responsabilidad en la colisión que dejó múltiples agentes fallecidos y otros con heridas de gravedad, aunque por ahora no se han brindado mayores detalles oficiales sobre su identidad.
Las autoridades se mantienen recopilando evidencia en la escena para establecer cómo ocurrió exactamente la invasión de carril que habría provocado el impacto entre ambos vehículos en una de las zonas más peligrosas de la carretera hacia Comayagua.
El accidente se registró cuando un bus policial que transportaba a agentes en comisión de servicio fue impactado por una grúa, generando un choque violento que movilizó de inmediato a equipos de emergencia, bomberos y unidades policiales.
A causa del fuerte impacto, varios ocupantes del bus quedaron atrapados o gravemente heridos, mientras otros perdieron la vida en el lugar o fueron trasladados de emergencia a centros asistenciales del país.
Entre los sobrevivientes y víctimas se encontraba personal de distintos rangos policiales que viajaba hacia la ciudad de Comayagua para cumplir con un trámite administrativo relacionado con la entrega de indumentaria oficial.
Las labores de rescate se extendieron por varias horas debido a la magnitud del siniestro, mientras la escena mostraba un panorama de dolor entre compañeros de institución y cuerpos de socorro que intentaban atender a los afectados.
Hasta el momento, las autoridades no han emitido un informe definitivo sobre el número total de víctimas ni sobre la condición jurídica del conductor de la rastra, quien continúa bajo evaluación dentro del proceso investigativo.
La zona permanece bajo resguardo mientras se desarrollan las diligencias correspondientes, en un caso que ha dejado dolor en la población y ha vuelto a poner en debate la seguridad vial en este tramo carretero.