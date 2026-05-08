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"Como le diré a mi madre de 106 años que su hija está muerta": hermana de señora que murió en escuela Cabañas

Gloria Cristina Cortés, de 53 años, había salido temprano para asistir a la actividad escolar sin imaginar que ese sería su último día con vida

  • Actualizado: 08 de mayo de 2026 a las 15:15
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La tragedia ocurrida este viernes en el Centro Básico José Trinidad Cabañas no solo paralizó una celebración escolar, sino que también dejó destrozada a toda una familia que esperaba reunirse horas más tarde para celebrar el Día de la Madre.

 Foto: Estalin Irías | EL HERALDO
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Gloria Cristina Cortés, de 53 años, falleció repentinamente mientras participaba en actividades organizadas en la escuela ubicada en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa.

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Su muerte ocurrió frente a decenas de personas que asistían al convivio preparado para homenajear a las madres de familia junto a sus hijos.

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Pero entre el dolor y la confusión, una frase pronunciada por su hermana reflejaba la magnitud de la tragedia familiar. “¿Cómo le diré a mi madre de 106 años que su hija está muerta en la escuela?”, lamentó entre lágrimas mientras observaba la escena.

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La familia lamentó que la mujer ya no regresaría a casa, donde su madre de 106 años la esperaba para celebrar.

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La víctima había salido temprano para asistir a la actividad escolar sin imaginar que ese sería su último día con vida.Testigos indicaron que todo transcurría con normalidad mientras realizaban rifas y otras dinámicas alusivas al Día de la Madre.

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Sin embargo, de un momento a otro, la mujer comenzó a sentirse mal y cayó al suelo frente a estudiantes, docentes y padres de familia.

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Aunque algunas personas intentaron auxiliarla rápidamente, lamentablemente falleció casi de inmediato dentro de las instalaciones educativas.

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Preliminarmente, se maneja que la mujer habría sufrido un infarto fulminante, aunque también se analiza si las altas temperaturas pudieron influir en el desenlace.

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Familiares afirmaron que Gloria Cristina aparentemente padecía problemas cardíacos, situación que ahora será investigada por Medicina Forense.

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Tras confirmarse la muerte, la celebración fue suspendida y el ambiente festivo se convirtió en silencio, llanto y consternación.

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Vecinos y padres de familia lamentan que una fecha dedicada al amor de madre terminara marcada por el dolor y la pérdida.

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