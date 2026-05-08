"Como le diré a mi madre de 106 años que su hija está muerta": hermana de señora que murió en escuela Cabañas

La tragedia ocurrida este viernes en el Centro Básico José Trinidad Cabañas no solo paralizó una celebración escolar, sino que también dejó destrozada a toda una familia que esperaba reunirse horas más tarde para celebrar el Día de la Madre.
Gloria Cristina Cortés, de 53 años, falleció repentinamente mientras participaba en actividades organizadas en la escuela ubicada en el barrio Guanacaste de Tegucigalpa.
Su muerte ocurrió frente a decenas de personas que asistían al convivio preparado para homenajear a las madres de familia junto a sus hijos.
Pero entre el dolor y la confusión, una frase pronunciada por su hermana reflejaba la magnitud de la tragedia familiar. “¿Cómo le diré a mi madre de 106 años que su hija está muerta en la escuela?”, lamentó entre lágrimas mientras observaba la escena.
La familia lamentó que la mujer ya no regresaría a casa, donde su madre de 106 años la esperaba para celebrar.
La víctima había salido temprano para asistir a la actividad escolar sin imaginar que ese sería su último día con vida.Testigos indicaron que todo transcurría con normalidad mientras realizaban rifas y otras dinámicas alusivas al Día de la Madre.
Sin embargo, de un momento a otro, la mujer comenzó a sentirse mal y cayó al suelo frente a estudiantes, docentes y padres de familia.
Aunque algunas personas intentaron auxiliarla rápidamente, lamentablemente falleció casi de inmediato dentro de las instalaciones educativas.
Preliminarmente, se maneja que la mujer habría sufrido un infarto fulminante, aunque también se analiza si las altas temperaturas pudieron influir en el desenlace.
Familiares afirmaron que Gloria Cristina aparentemente padecía problemas cardíacos, situación que ahora será investigada por Medicina Forense.
Tras confirmarse la muerte, la celebración fue suspendida y el ambiente festivo se convirtió en silencio, llanto y consternación.
Vecinos y padres de familia lamentan que una fecha dedicada al amor de madre terminara marcada por el dolor y la pérdida.