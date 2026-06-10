¡EN FOTOS! Así salió de audiencia Daniel Meraz, señalado del asesinato de Elvia Gómez

Momentos de tensión se vivieron este miércoles en los juzgados de Villanueva, Cortés, cuando Daniel Antonio Meraz Cáceres salió de la audiencia de declaración de imputado en medio de la indignación de familiares y amigos de la enfermera Elvia Mercedes Gómez López.
Con la cabeza inclinada, esposado de manos y rodeado por agentes de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), el imputado fue sacado rápidamente de las instalaciones judiciales para evitar incidentes mayores.
La presencia de decenas de familiares y allegados de la víctima obligó a las autoridades a reforzar las medidas de seguridad en los alrededores del edificio.
Desde tempranas horas, los parientes de Elvia permanecieron frente a los juzgados portando pancartas y lanzando consignas en las que exigían justicia por la muerte de la enfermera.
La tensión aumentó cuando Meraz apareció escoltado por los agentes policiales. En ese momento comenzaron los gritos de repudio y las expresiones de indignación por parte de quienes consideran que el crimen no debe quedar impune.
Algunos familiares incluso lanzaron objetos mientras observaban el traslado del acusado hacia la patrulla que lo esperaba en el exterior de los tribunales.
La reacción obligó a los agentes a acelerar el procedimiento y movilizar al imputado de forma inmediata para evitar cualquier intento de agresión física.
El fuerte despliegue policial permitió que Daniel Meraz fuera introducido al vehículo oficial sin que se registraran incidentes mayores, pese al ambiente de enojo que predominaba en el lugar.
Minutos antes, un juez había determinado dictarle la medida de detención judicial por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de Elvia Gómez.
Tras concluir la audiencia, las autoridades informaron que el imputado sería trasladado al centro penal de El Progreso, Yoro, donde permanecerá mientras avanza el proceso judicial en su contra.
La muerte de la enfermera ha provocado un fuerte repudio hacía Daniel Meraz en San Manuel y otras zonas del país, especialmente después de que se conocieran detalles de la investigación y de la relación que mantenía con el acusado.
Mientras el proceso judicial continúa, la familia de la víctima insiste en que seguirá presente en cada etapa del proceso para exigir que el asesinato de Elvia Gómez sea castigado conforme a la ley.