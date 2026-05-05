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Carros y lujos: Así se mostraba Fernando Sarmiento, hallado muerto tras denucnias de estafa

Días antes de que asesinaran a Fernando Sarmiento, fue expuesto en redes sociales como un presunto estafador. El joven presumía carros y otros lujos. Aquí los detalles

  • Actualizado: 05 de mayo de 2026 a las 08:36
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Como Fernando Elías Sarmiento, de 31 años, fue identificado el cuerpo encontrado ensabanado y en una cuneta de la carretera CA-5, a la altura de El Durazno, al norte de la capital.

 Foto: Redes sociales
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A simple vista, Sarmiento mostraba la apariencia de una persona formal y tranquila, pero según señalamientos en redes sociales, era vinculado a presuntas estafas; sin embargo, esto no ha sido confirmado por las autoridades.

 Foto: Redes sociales
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Fernando Sarmiento, en redes sociales, mostraba una vida solvente e incluso presumía varios vehículos, como un pick up doble cabina gris que aparece en fotografías publicadas.

 Foto: Redes sociales
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Además, compartía imágenes en restaurantes, donde se le observa consumiendo bebidas alcohólicas.

 Foto: Redes sociales
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“Mi paz mental no es negociable” es el mensaje que tenía en la descripción de una de sus redes sociales, donde acumulaba más de 12 mil seguidores.

 Foto: Redes sociales
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Aproximadamente 15 días antes de que lo asesinaran, fotografías de Fernando Sarmiento fueron difundidas en Facebook, donde se le señalaba como presunto estafador y también de robo de vehículos.

 Foto: Redes sociales
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Usuarios afirmaban que mantenía deudas considerables con varias personas. Algunas denuncias apuntaban a que supuestamente utilizaba distintos métodos para obtener bienes como vehículos, celulares y joyas, e incluso que inducía a sus parejas a adquirir productos a crédito.

 Foto: Redes sociales
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El joven, según varias denuncias, era una persona que aparentaba un estilo de vida por encima de sus posibilidades. En la foto se le ve un un Iphone de los últimos modelos.

Foto: Redes sociales
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También surgieron señalamientos de que habría intentado vender un vehículo, solicitó una prima y posteriormente el carro nunca fue entregado al cliente.

 Foto: Redes sociales
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El joven era originario de Quimistán, Santa Bárbara. Su cadáver fue encontrado envuelto en varias sábanas.

 Foto: EL HERALDO
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El cuerpo sin vida del joven fue hallado tirado en una cuneta de aguas lluvias, enrollado en tres cobijas, a la orilla de la carretera CA-5, salida al norte.

 Foto: EL HERALDO
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El hallazgo se registró el pasado lunes 4 de mayo, alrededor de las 11:10 de la mañana.

 Foto: EL HERALDO
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