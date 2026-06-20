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Carlos Miranda, joven copaneco estudiante de Derecho que murió tras descarga eléctrica

Carlos Miranda, un joven de 21 años falleció tras sufrir una fuerte descarga eléctrica mientras laboraba en instalación de cableado en Santa Rita, Copán

  • Actualizado: 20 de junio de 2026 a las 11:39
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Carlos Ricardo Miranda Mayorga era un joven con un futuro prometedor, de tan solo 21 años de edad, quien presuntamente falleció tras sufrir una descarga eléctrica en Santa Rita, Copán. Aquí los detalles.

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El joven estudiaba la carrera de Derecho en una universidad católica, pero también laboraba, y fue durante su trabajo que ocurrió la tragedia que le costó la vida.

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Cuando el joven Carlos Ricardo Miranda Mayorga presuntamente intentaba conectar un cable para televisión y accidentalmente hizo contacto con un cable de alta tensión.

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Al conocer lo sucedido, sus padres acudieron al lugar y lo trasladaron de emergencia hacia el Hospital Nacional de Chiquimula, en Guatemala, con la esperanza de que pudiera recibir atención médica especializada. Foto de cuando llegaron al cen

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Sin embargo, al llegar al centro asistencial, el personal médico confirmó que Carlos Ricardo ya no presentaba signos vitales. Sus familiares indicaron que durante el trayecto aún mantenían la esperanza de que pudiera sobrevivir.

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El hecho ocurrió el pasado miércoles 17 de junio. A través de medios locales se dio a conocer que el joven fue trasladado a su lugar de origen, donde le dieron cristiana sepultura.

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Además de estudiar Derecho, el joven también se desempeñaba como trabajador en el área de instalación de cableado, y estaba a pocos años de convertirse en abogado.

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En su entorno académico era reconocido por docentes y compañeros, quienes lo describían como un estudiante dedicado y con aspiraciones profesionales claras.

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Foto de cuando la familia del joven llegó al centro asistencial, en la escena se observaron autoridades con indumentaria policial de Guatemala.

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La Universidad Cristiana Evangélica Milenio (UCENM), donde estudiaba en Copán Ruinas, lamentó lo ocurrido y envió sus condolencias a la familia del joven.

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