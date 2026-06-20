Entró a una colonia rival a hacer un flete: Eduardo fue raptado y asesinado en Los Pinos

Un joven de tan solo 18 años, que laboraba para una ferretería, fue asesinado en la colonia Los Pinos de Tegucigalpa mientras se ganaba el pan de cada día. ¿Cómo ocurrió el crimen?
El cuerpo del joven fue hallado en el sector F de la colonia Los Pinos. Según se conoció, andaba en esa zona entregando material de trabajo, acompañado de su hermano de 12 años.
De forma preliminar se maneja que los criminales tuvieron piedad del menor de 12 años, pero a Eduardo Eliberto se lo llevaron y lo asesinaron en la misma colonia.
Lo que se conoce de manera preliminar es que, al parecer, los jóvenes venían de la colonia Villa Nueva, donde presuntamente opera una estructura criminal contraria, lo que habría motivado el ataque.
El joven fue hallado en una zacatera en horas de la mañana de este sábado 20 de junio, aunque se desconoce si el hecho ocurrió el viernes, cuando ingresaron a la peligrosa zona a realizar el flete.
Familiares relataron que ambos hermanos habían salido a hacer una entrega de material de trabajo cuando ocurrió el lamentable hecho.
En redes sociales, el joven compartía parte de su trabajo y su pasión. Laboraba en una ferretería y no era la primera vez que realizaba entregas de productos.
En sus cuentas publicaba fotografías con una joven, quien presuntamente sería su novia, además de videos de su motocicleta, a la que cuidaba con mucha pasión.
Autoridades policiales llegaron al lugar y, con apoyo de Medicina Forense, realizaron el levantamiento cadavérico para iniciar las investigaciones.
Hasta el momento no se han dado más detalles del crimen. Los familiares del joven tampoco se han pronunciado sobre lo ocurrido.