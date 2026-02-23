Capturan a conductor acusado de provocar accidente en el que murió Andry Leodir Osorto

Tras su arresto, el imputado fue trasladado bajo custodia a la jefatura policial de Juticalpa, donde se inició el procedimiento administrativo previo a su remisión ante el juzgado competente.Las autoridades indicaron que el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/capturan-cinco-pandilleros-cuando-pretendian-asesinar-persona-flor-campo-HP29407198" target="_blank">detenido</a> será presentado en las próximas horas ante los tribunales para que se le deduzcan las responsabilidades penales que correspondan conforme a ley.Como parte del proceso investigativo, agentes policiales continúan recopilando <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.elheraldo.hn/sucesos/matan-hombre-colonia-9-noviembre-comayagua-JO29414519" target="_blank">evidencias </a>y testimonios que permitan esclarecer cómo se produjo el accidente y determinar el grado de responsabilidad del conductor en el hecho.