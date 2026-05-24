Cámaras captaron cuando sicarios mataron a Carlos: detalles del crimen en Colón

A sangre fría le quitaron la vida a un joven identificado como Carlos Cálix. El crimen quedó registrado en cámaras de seguridad y, a continuación, se conocen más detalles del hecho.
El hecho ocurrió el pasado sábado 23 de mayo. En el video se observa al joven sentado sobre una acera. Vestía una camisa negra y un jean, y permanecía junto a unas rejas y cerca de una mototaxi.
Segundos después, un vehículo color blanco se estacionó a su lado. El joven no se levantó; permaneció sentado observando cuando un hombre vestido de negro descendió del automóvil.
Un hombre de camisa negra manga larga, fue el primero en bajar del carro. Instantes después, un segundo hombre bajó del vehículo. Este sacó un arma de fuego. Vestía una camisa roja, calzoneta y gorra.
El hombre de camisa negra hizo señas al de camisa roja, quien posteriormente disparó contra el joven. En el video se logran contabilizar más de ocho disparos. La víctima cayó rápidamente al suelo mientras los sicarios huían del lugar.
Tras dispararle en varias ocasiones, los dos hombres subieron nuevamente al vehículo y escaparon. Uno abordó el asiento del copiloto y el otro se subió en la parte trasera.
El vehículo en el que se conducían los hombres era una pick-up doble cabina color blanco. Hasta el momento se desconoce qué hacía el joven sentado en ese lugar. En sus manos tenía un teléfono celular.
El crimen ocurrió a escasos metros de una posta policial ubicada en Bonito Oriental. Cabe destacar que el pasado jueves 21 de mayo se registró una masacre en ese departamento, en una finca donde fallecieron 20 personas.
Tras la masacre que dejó 20 personas muertas, el departamento fue intervenido por las autoridades. Pese a ello, tan solo dos días después, sicarios le arrebataron la vida a Carlos Cálix, un joven que, por su apariencia, rondaba los 18 a 20 años de edad.
Hasta el momento, se desconoce quiénes serían los responsables y por qué le quitaron la vida al joven.