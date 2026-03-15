Así era la vida de Hilda, madre que murió junto a su hijo en accidente en Potrerillos

Kimber Leandro Pineda Gutiérrez, el pequeño que murió, y su hermano que logró sobrevivir, Kenneth Alejandro, crecieron con el amor incondicional de su madre.
En la foto, Kenneth posa junto a su hermanito Kimber cuando eran más pequeños.
Hilda Esther Gutiérrez compartió muchas fotos de los momentos que pasó junto a sus dos pequeños, pero lamentablemente murió con uno de ellos este domingo 15 de marzo, en un accidente vial en Potrerillos, Cortés.
En su cuenta de Facebook, la madre publicó varias fotografías en las que se le veía muy feliz junto a sus hijos.
Según se conoció, la madre era una emprendedora y además tenía amplios conocimientos en la agricultura.
La mujer viajaba junto a sus dos hijos hacia Omoa, Cortés, en una excursión. Habían salido desde Marcala, La Paz, donde residían.
La familia había agendado ese día para celebrar el cumpleaños número 13 de su hijo mayor, Kenneth Alejandro.
Kenneth Alejandro relató: “Creo que se durmió”, refiriéndose al conductor del bus.
El menor dijo que el conductor, antes de la tragedia, mencionó que tenía sueño, mientras que otras versiones de testigos aseguran que el vehículo iba a exceso de velocidad.
El menor de 13 años quedó muy afectado tras haber perdido a su madre y a su hermano el mismo día en que iban a celebrar su cumpleaños.