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Así era la vida de Hilda, madre que murió junto a su hijo en accidente en Potrerillos

Hilda Esther Gutiérrez murió junto a su pequeño hijo de seis años. En vida fue una madre entregada y amorosa. Aquí los detalles

  • Actualizado: 15 de marzo de 2026 a las 15:51
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Kimber Leandro Pineda Gutiérrez, el pequeño que murió, y su hermano que logró sobrevivir, Kenneth Alejandro, crecieron con el amor incondicional de su madre.

 Foto: Redes sociales
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En la foto, Kenneth posa junto a su hermanito Kimber cuando eran más pequeños.

 Foto: Redes sociales
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Hilda Esther Gutiérrez compartió muchas fotos de los momentos que pasó junto a sus dos pequeños, pero lamentablemente murió con uno de ellos este domingo 15 de marzo, en un accidente vial en Potrerillos, Cortés.

 Foto: Redes sociales
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En su cuenta de Facebook, la madre publicó varias fotografías en las que se le veía muy feliz junto a sus hijos.

 Foto: Redes sociales
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Según se conoció, la madre era una emprendedora y además tenía amplios conocimientos en la agricultura.

 Foto: Redes sociales
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La mujer viajaba junto a sus dos hijos hacia Omoa, Cortés, en una excursión. Habían salido desde Marcala, La Paz, donde residían.

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La familia había agendado ese día para celebrar el cumpleaños número 13 de su hijo mayor, Kenneth Alejandro.

 Foto: Redes sociales
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Kenneth Alejandro relató: “Creo que se durmió”, refiriéndose al conductor del bus.

 Foto: Redes sociales
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El menor dijo que el conductor, antes de la tragedia, mencionó que tenía sueño, mientras que otras versiones de testigos aseguran que el vehículo iba a exceso de velocidad.

 Foto: Opsa
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El menor de 13 años quedó muy afectado tras haber perdido a su madre y a su hermano el mismo día en que iban a celebrar su cumpleaños.

 Foto: Opsa
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