Asesinos de tiktoker Katherine Mejía planearon su rapto y ejecución: esto reveló la Policía

Nuevos detalles del crimen de la tiktoker Katherine Mejía fueron revelados por la Policía a pocas horas de haber sido encontrada muerta en las inmediaciones de una finca de palma africana, en la carretera que conduce de Tocoa hacia el desvío de Braulio.
Fue el subcomisario Mendoza, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones en el municipio de Tocoa, Colón, quien brindó más detalles del crimen.
"La Policía logró darle captura a tres personas implicadas en la planificación y ejecución de este asesinato", dijo Mendoza.
Agregó que todo estaba planeado: "La hipótesis principal es una venganza, ya que, según investigaciones, desde hace tiempo venían planeando la interceptación de esta persona y su ejecución; lamentablemente, hoy se logró ese objetivo".
Añadió que se decomisó un vehículo Hyundai Elantra color gris, sin placas, en el que presuntamente raptaron a la joven Katherine Mejía.
Tres personas, entre ellas dos mujeres, todas de aproximadamente 21 años, según indicó Mendoza, fueron detenidas como sospechosas del crimen de la joven tiktoker.
Dos de los detenidos son mujeres y el otro sospechoso es un hombre, detalló la Policía, asegurando que el principal móvil que se investiga es la venganza.
Reiteró que "venían planificándolo con anterioridad; sin embargo, la respuesta de la Policía Nacional ha sido efectiva y contundente, y en menos de 24 horas se logró la captura de las personas".
Se conoció que Katherine fue asesinada con arma blanca y que fue degollada.
La noche del miércoles 15 de abril, Katherine Mejía, conocida en redes sociales como "Mazorca", salió de su casa en Tocoa para compartir con unos amigos en Trujillo; sin embargo, la joven fue raptada y posteriormente asesinada.