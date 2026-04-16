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Asesinos de tiktoker Katherine Mejía planearon su rapto y ejecución: esto reveló la Policía

Dos mujeres son sospechosas del crimen de la tiktoker Katherine Mejía. La Policía reveló que planearon su interceptación y su ejecución. Además, hay un vehículo decomisado

  • Actualizado: 16 de abril de 2026 a las 19:41
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Nuevos detalles del crimen de la tiktoker Katherine Mejía fueron revelados por la Policía a pocas horas de haber sido encontrada muerta en las inmediaciones de una finca de palma africana, en la carretera que conduce de Tocoa hacia el desvío de Braulio.

 Foto: Redes sociales
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Fue el subcomisario Mendoza, jefe de la Dirección Policial de Investigaciones en el municipio de Tocoa, Colón, quien brindó más detalles del crimen.

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"La Policía logró darle captura a tres personas implicadas en la planificación y ejecución de este asesinato", dijo Mendoza.

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Agregó que todo estaba planeado: "La hipótesis principal es una venganza, ya que, según investigaciones, desde hace tiempo venían planeando la interceptación de esta persona y su ejecución; lamentablemente, hoy se logró ese objetivo".

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Añadió que se decomisó un vehículo Hyundai Elantra color gris, sin placas, en el que presuntamente raptaron a la joven Katherine Mejía.

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Tres personas, entre ellas dos mujeres, todas de aproximadamente 21 años, según indicó Mendoza, fueron detenidas como sospechosas del crimen de la joven tiktoker.

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Dos de los detenidos son mujeres y el otro sospechoso es un hombre, detalló la Policía, asegurando que el principal móvil que se investiga es la venganza.

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Reiteró que "venían planificándolo con anterioridad; sin embargo, la respuesta de la Policía Nacional ha sido efectiva y contundente, y en menos de 24 horas se logró la captura de las personas".

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Se conoció que Katherine fue asesinada con arma blanca y que fue degollada.

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La noche del miércoles 15 de abril, Katherine Mejía, conocida en redes sociales como "Mazorca", salió de su casa en Tocoa para compartir con unos amigos en Trujillo; sin embargo, la joven fue raptada y posteriormente asesinada.

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