Árbol cae sobre varios vehículos frente a Facultad de Medicina: estudiante se salva de ser aplastado

Este lunes 15 de junio, un estudiante de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) se llevó un gran susto, tras librarse de ser aplastado por un pesado árbol que cayó sobre varios vehículos que estaban estacionados a inmediaciones de la escuela de Medicina, específicamente frente a la Fundación Abrigo.
De acuerdo con el testimonio de personas que se encontraban en el lugar cuando ocurrió el incidente, el joven -cuya identidad se desconoce- se dirigía hacia su vehículo cuando el árbol cedió, dejando atrapado su carro y otros dos más.
El estruendo asustó a quienes transitaban por la calle. De hecho, algunas personas que se encontraban alojadas en la Fundación Abrigo salieron a ver qué había pasado, encontrándose con la imagen de varios vehículos aplastados por el árbol.
A simple vista no parece que los automotores hayan quedado destruidos por completo, sin embargo, se espera que sean liberados por los cuerpos de socorro para determinar el nivel de daños.
Pese al trágico escenario, no se registraron pérdidas humanas o heridos. El estudiante, que por escasos instantes pudo haber sido aplastado por el árbol, afortunadamente resultó ileso.
En las imágenes captadas por la lente de EL HERALDO, el árbol de gran tamaño quedó tendido sobre los vehículos y parte de la calle, dejando obstaculizado el paso vehicular.
En ese sentido, los afectados y transeúntes hacen el llamado a las autoridades de la Alcaldía Municipal del Distrito Central (AMDC) para que atienda la emergencia.
Serán las autoridades pertinentes quienes determinen las causas de la caída del árbol que estuvo a punto de causar una tragedia que se pudo haber lamentado.
El incidente ha causado revuelo en redes sociales, donde las imágenes comenzaron a circular.
Usuarios de internet, opinan que el joven que se salvó de ser aplastado "tuvo una nueva oportunidad de Dios", mientras que otros opinan que debería llevarse la leña. "Por lo menos la leña debería ser tuya, mi hermano. Gracias a Dios estás bien y que provea para tu vehículo", son algunos de los comentarios que se leen en redes sobre el acontecimiento.