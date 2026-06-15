Árbol cae sobre varios vehículos frente a Facultad de Medicina: estudiante se salva de ser aplastado

Usuarios de internet, opinan que el joven que se salvó de ser aplastado "tuvo una nueva oportunidad de Dios", mientras que otros opinan que debería llevarse la leña. "Por lo menos la leña debería ser tuya, mi hermano. Gracias a Dios estás bien y que provea para tu vehículo", son algunos de los comentarios que se leen en redes sobre el acontecimiento.