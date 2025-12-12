Álvaro Osiris Acosta: El cabecilla de la MS-13 que fue solicitado en extradición por EE UU

El cabecilla de la estructura criminal MS-13, Álvaro Osiris Acosta Bustillo, fue capturado la noche del jueves -11 de diciembre- para ser sometido a un proceso de extradición.
Tan solo minutos después de obtener su libertad del centro penitenciario La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí, El Paraíso; Acosta Bustillo fue capturado, nuevamente, por las autoridades policiales.
El detenido fue solicitado en extradición por Estados Unidos (EE UU). Aparentemente, sus actividades ilícitas trascendieron a varios países, incluyendo Guatemala.
El detenido se suma a una larga lista de hondureños que han sido solicitados en extradición por EE UU.
Acosta Bustillo, más conocido como "snoopy", "Nike", "Marvin" o "Fantasma", es considerado uno de los líderes más fuertes de la pandilla MS-13.
Las autoridades policiales han comparado al detenido con figuras reconocidas del mundo criminal, como el caso de alias el "Porky".
El extraditable tiene un largo historial criminal, de hecho, está acusado de haber participado en la trágica masacre de 28 personas a bordo de un bus en Chamelecón, San Pedro Sula, en 2004.
Además, está señalado de haber participado en el asesinato de un agente de la unidad élite Cobras.
Acosta Bustillo fue capturado, por primera vez, en mayo de 2025. Estuvo prófugo de la justicia por más de 20 años, tras haberse dado a la fuga en 2005.
El acusado guardaba prisión en La Tolva, Morocelí, El Paraíso, sin embargo, la noche de ayer fue liberado y nuevamente capturado para comenzar con su proceso de extradición.