Álvaro Osiris Acosta: El cabecilla de la MS-13 que fue solicitado en extradición por EE UU

Capturan al cabecilla de la MS-13, Álvaro Osiris Acosta, minutos después de ser liberado del centro penitenciario La Tolva, para ser extraditado a EE UU

  • Actualizado: 12 de diciembre de 2025 a las 08:37
1 de 10

El cabecilla de la estructura criminal MS-13, Álvaro Osiris Acosta Bustillo, fue capturado la noche del jueves -11 de diciembre- para ser sometido a un proceso de extradición.

Foto: Cortesía
2 de 10

Tan solo minutos después de obtener su libertad del centro penitenciario La Tolva, ubicado en el municipio de Morocelí, El Paraíso; Acosta Bustillo fue capturado, nuevamente, por las autoridades policiales.

 Foto: Cortesía
3 de 10

El detenido fue solicitado en extradición por Estados Unidos (EE UU). Aparentemente, sus actividades ilícitas trascendieron a varios países, incluyendo Guatemala.

Foto: Cortesía
4 de 10

El detenido se suma a una larga lista de hondureños que han sido solicitados en extradición por EE UU.

Foto: Cortesía
5 de 10

Acosta Bustillo, más conocido como "snoopy", "Nike", "Marvin" o "Fantasma", es considerado uno de los líderes más fuertes de la pandilla MS-13.

Foto: Cortesía
6 de 10

Las autoridades policiales han comparado al detenido con figuras reconocidas del mundo criminal, como el caso de alias el "Porky".

 Foto: Cortesía
7 de 10

El extraditable tiene un largo historial criminal, de hecho, está acusado de haber participado en la trágica masacre de 28 personas a bordo de un bus en Chamelecón, San Pedro Sula, en 2004.

 Foto: Cortesía
8 de 10

Además, está señalado de haber participado en el asesinato de un agente de la unidad élite Cobras.

 Foto: Cortesía
9 de 10

Acosta Bustillo fue capturado, por primera vez, en mayo de 2025. Estuvo prófugo de la justicia por más de 20 años, tras haberse dado a la fuga en 2005.

Foto: Cortesía
10 de 10

El acusado guardaba prisión en La Tolva, Morocelí, El Paraíso, sin embargo, la noche de ayer fue liberado y nuevamente capturado para comenzar con su proceso de extradición.

Foto: Cortesía
