Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá

En el cumplimiento de su deber laboral, perdió la vida el joven identificado como Fernando Alexis Vásquez García, de 37 años, oriundo de la Quebrada de Lajas, en la Colonia 8 de Octubre en La Esperanza, Intibucá.
El accidente ocurrió mientras el hombre participaba en la excavación de una alcantarilla durante su jornada laboral. Según versiones de testigos, un alud de tierra lo soterró, causando su muerte en el lugar.
De inmediato, se dio aviso a las autoridades, y al sitio llegaron agentes policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos.
Con palas y herramientas manuales, los socorristas escarbaban cuidadosamente hasta dar con el cuerpo de la víctima.
Los rescatistas trabajaron junto a algunos compañeros que se encontraban trabajando en la zona, quienes colaboraron para intentar recuperar al joven.
Al momento del incidente, el joven vestía pantalón jean, botas, camisa azul y un chaleco de trabajo, ropa típica para labores de construcción.Se desconoce cuánto tiempo estuvo soterrado Fernando Alexis, pero los testigos aseguraron que la rapidez en el aviso a las autoridades fue fundamental para intentar salvarlo.
Las causas exactas del alud aún se investigan. No se ha determinado si fue por falla estructural, condiciones del terreno o algún descuido durante la excavación.
Para remover la tierra que cubría el cuerpo, se utilizó una excavadora, dadas las grandes dimensiones del alud, que dificultaban el rescate únicamente con herramientas manuales.