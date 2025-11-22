  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías sucesos

Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá

Fernando Alexis Vásquez murió soterrado durante una excavación de alcantarilla, mientras varios compañeros y cuerpos de rescate intentaban auxiliarlo

  • 22 de noviembre de 2025 a las 18:16
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
1 de 10

En el cumplimiento de su deber laboral, perdió la vida el joven identificado como Fernando Alexis Vásquez García, de 37 años, oriundo de la Quebrada de Lajas, en la Colonia 8 de Octubre en La Esperanza, Intibucá.

Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
2 de 10

El accidente ocurrió mientras el hombre participaba en la excavación de una alcantarilla durante su jornada laboral. Según versiones de testigos, un alud de tierra lo soterró, causando su muerte en el lugar.

 Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
3 de 10

Según versiones de testigos, un alud de tierra lo soterró, causando su muerte en el lugar. Rápidamente los rescatistas llegaron a la zona.

Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
4 de 10

De inmediato, se dio aviso a las autoridades, y al sitio llegaron agentes policiales y miembros del Cuerpo de Bomberos.

Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
5 de 10

Con palas y herramientas manuales, los socorristas escarbaban cuidadosamente hasta dar con el cuerpo de la víctima.

 Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
6 de 10

Los rescatistas trabajaron junto a algunos compañeros que se encontraban trabajando en la zona, quienes colaboraron para intentar recuperar al joven.

 Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
7 de 10

Al momento del incidente, el joven vestía pantalón jean, botas, camisa azul y un chaleco de trabajo, ropa típica para labores de construcción.Se desconoce cuánto tiempo estuvo soterrado Fernando Alexis, pero los testigos aseguraron que la rapidez en el aviso a las autoridades fue fundamental para intentar salvarlo.

 Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
8 de 10

Se desconoce cuánto tiempo estuvo soterrado Fernando Alexis, pero los testigos aseguraron que la rapidez en el aviso a las autoridades fue fundamental para intentar salvarlo.

 Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
9 de 10

Las causas exactas del alud aún se investigan. No se ha determinado si fue por falla estructural, condiciones del terreno o algún descuido durante la excavación.

 Foto: Redes sociales
Alexis Vásquez murió soterrado mientras realizaba una excavación para una alcantarilla en Intibucá
10 de 10

Para remover la tierra que cubría el cuerpo, se utilizó una excavadora, dadas las grandes dimensiones del alud, que dificultaban el rescate únicamente con herramientas manuales.

 Foto: Redes sociales
Cargar más fotos