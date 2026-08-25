Admitió delitos en EE UU y justicia de Honduras lo absolvió: el cambio físico de "Chande" Ardón

Tras la lectura del fallo, el tribunal revocó la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que Ardón recobrará su libertad. El cambio físico de Ardón a través de los años, desde que era alcalde hasta escuchar el fallo absolutorio, es notorio. Algunos de los comentarios relacionados con su actual aspecto incluyen afirmaciones como "es otro". Ardón ha estado recluido desde 2019, cuando se entregó a la justicia de Estados Unidos y lleva más de un año preso en Honduras.