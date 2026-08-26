A Yenifer Valencia la sedaron para no sentir dolor durante el tatuaje y murió en Colombia

Claudia Marcela García, hermana mayor de la víctima, dijo que “hasta donde se tiene entendido, el supuesto anestesiólogo estuvo trabajando en el hospital de la Méderi como auxiliar de enfermería, pero él ya venía practicando en lo que se dice cirugías de garaje, prácticas de garaje, como que haciendo lipectomías, ‘bichopapadas”.