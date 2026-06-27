Artistas y músicos entre las víctimas: Famosos que perdieron la vida en los terremotos de Venezuela

Dos terremotos de magnitud 7.2 y 7.5 sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio. Tras la tragedia, se confirmó que 1,430 personas fallecieron y entre ellas hay varios famosos venezolanos. Estos son los detalles.
En la lista se encuentra la actriz Yorgelis Delgado, de 44 años, una reconocida artista recordada por su participación en la serie "Entre Tú y Yo".
Yorgelis, al momento de la tragedia, se encontraba junto a su madre. El edificio donde residían colapsó y ambas fallecieron; sus cuerpos fueron hallados entre los escombros.
También se confirmó la muerte del DJ Marlon Pérez, quien falleció junto a su esposa embarazada durante las fuertes sacudidas.
Fue el pasado 16 de junio cuando DJ Marlon Pérez realizó la que ahora, tras su fallecimiento, se convirtió en su última publicación en Instagram. El artista compartió imágenes de su visita a Colombia, donde tuvo la oportunidad de presentarse y también realizar actividades turísticas.
Entre las víctimas de la tragedia en Venezuela fue encontrada sin vida Alexandra Meleán, pareja del DJ Marlon Pérez, una joven que no solo era conocida por haber sido Reina del Deporte de La Guaira, sino que además estaba esperando un bebé del reconocido DJ.
A la lista se suman cuatro jóvenes con toda una vida por delante. Los cuatro integrantes de la agrupación musical Van Der Dijs también perdieron la vida debido a los colapsos estructurales provocados por los terremotos.
Se trata del vocalista Manuel Van Der Dijs, el guitarrista Gabriel Gómez, el bajista Xander Hernández y el baterista Abraham Foucault, todos miembros de la reconocida banda musical Van Der Dijs.
Además, se reportó el fallecimiento de la madre de Giselle Reyes, exreina de belleza y finalista del Miss Venezuela 1985. La noticia fue confirmada por Reyes a través de sus redes sociales.
A días de la tragedia, equipos de rescate continúan con la búsqueda de cuerpos en varias zonas afectadas. En algunos sectores ya se comienzan a percibir fuertes olores debido al estado de los restos encontrados.
El presidente del Parlamento de Venezuela, Jorge Rodríguez, informó este sábado que 1,430 personas han fallecido tras los dos terremotos; sin embargo, las labores de búsqueda continúan para localizar a más desaparecidos.
Las autoridades venezolanas informaron que más de 30,000 militares, policías, rescatistas, personal médico, paramédicos y psicólogos se encuentran desplegados en las zonas afectadas.