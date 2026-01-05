"Sé lo que siente la gente de Gaza": testimonios de venezolanos tras ataque de EE UU

"Ya yo sé lo que siente la gente de Gaza. ¿Qué siente la gente de Gaza? Lo que yo viví esa madrugada. Que mi nieta decía: 'Abuela, no sé para dónde corro'; 'Qué pasó, abuela'", declaró Georgina Quijada, de 56 años, ingeniero en sistemas y una de las afectadas en el sector de Catia La Mar, en Caracas. Aquí algunos de los relatos: