Caracas retoma la normalidad tras ataques de EE UU y captura de Maduro

La capital venezolana amaneció con baja circulación, comercios operando de forma parcial y ciudadanos realizando sus actividades con aparente calma

  • Actualizado: 05 de enero de 2026 a las 09:05
Caracas comenzó este lunes un retorno paulatino a la normalidad, luego de los ataques militares atribuidos a Estados Unidos y de la captura del presidente venezolano, Nicolás Maduro, y de su esposa, Cilia Flores.

 Fotos: EFE.
Desde primeras horas del día, la capital registró escasa circulación vehicular, calles semivacías y una actividad comercial limitada.

Foto: EFE
En horas de la mañana la ciudad transcurrió con una inusual tranquilidad y una reducida presencia policial.

 Foto: EFE
Supermercados y farmacias operan con normalidad este lunes 5 de enero.

Foto: EFE
En varios sectores se observó a personas descansando en espacios públicos y a ciudadanos realizando tareas cotidianas sin señales visibles de tensión.

 Foto: EFE
La cifra de fallecidos tras el bombardeo estadounidense ascendió a 80 personas, entre civiles y miembros de las fuerzas de seguridad.

Foto: EFE
El dato no ha sido confirmado oficialmente por las autoridades venezolanas, pero fue ratificado por un alto funcionario del país bajo condición de anonimato, según informó The New York Times.

 Foto: EFE
De acuerdo con ese medio, el número de víctimas podría aumentar en los próximos días, a medida que las autoridades completen el recuento de afectados en las zonas impactadas.

 Foto: EFE
Venezuela denunció los ataques militares en la madrugada del sábado 3 de enero.

Foto: EFE
Horas después, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la operación y anunció la captura de Maduro y de la primera dama.

 Foto: EFE
Tras la detención del mandatario, Delcy Rodríguez asumió como presidenta interina de Venezuela. Este lunes 5 de enero, Nicolás Maduro fue trasladado desde la prisión de Brooklyn al tribunal federal del sur de Nueva York, donde comparecerá por primera vez ante un juez.

 Foto: EFE
