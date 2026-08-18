Tenía dos órdenes de captura: detienen a hondureño que mató a estadounidense tras atropellarlo

Un ciudadano hondureño es requerido por el ICE luego de atropellar a un estadounidense de 51 años y este perdiera la vida. El catracho se fugó, pero luego fue capturado y ICE lo busca que enfrente todos los cargos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos emitió una orden de retención contra un inmigrante indocumentado acusado de un atropello con fuga que resultó en la muerte de un padre de familia en Carolina del Norte, informó FOX.
El hecho se registró desde el 2 de agosto y en las últimas horas ha hecho eco en Estados Unidos. El ciudadano hondureño responde al nombre de Mauricio Josué Alberto Sarmiento.
Mauricio Josué Alberto Sarmiento es un inmigrante hondureño indocumentado de 21 años, él está acusado de atropello con fuga con resultado de muerte en Sylva, Carolina del Norte.
El Departamento de Policía de Sylva informó que Sarmiento atropelló con su vehículo a James Robert Bagley III, de 51 años, el pasado 2 de agosto.
Él es James Robert Bagley III, el ciudadano estadounidense al que Josué Alberto Sarmiento le quitó la vida luego de atropellarlo y darse a la fuga.
En tanto, él es Mauricio Josué Alberto Sarmiento, ciudadano hondureño de 21 años que habría cometido el crimen. El secretario del DHS, Markwayne Mullin, declaró a Fox News Digital que su agencia está "pidiendo a las autoridades del condado de Jackson que cooperen y no liberen a este delincuente de la cárcel sin notificar al ICE".
Antes de abandonar el lugar de los hechos en la madrugada del 2 de agosto, los agentes y los equipos de emergencia encontraron a Bagley tendido en la calle y sin signos de respuesta; falleció a consecuencia de las heridas sufridas.
Cinco días después, el Departamento de Policía de Sylva anunció que había detenido a Sarmiento y lo había acusado de un delito grave de fuga tras un accidente con resultado de lesiones graves o muerte, así como de falta de seguro de responsabilidad civil, conducción con licencia revocada, exceso de velocidad y no reducir la velocidad. También tenía una orden de arresto pendiente en el condado de Jackson, Carolina del Norte.
El mismo día en que Sarmiento fue detenido, el ICE presentó una orden de retención ante la cárcel del condado de Jackson, informó FOX. Sarmiento ingresó ilegalmente al país por Texas como menor no acompañado en octubre de 2021. La Patrulla Fronteriza de Estados Unidos lo detuvo tras su entrada. El DHS indicó que fue "reunificado" con un patrocinador sin vínculo familiar y puesto en libertad dentro del país bajo la administración Biden.