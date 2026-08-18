Tenía dos órdenes de captura: detienen a hondureño que mató a estadounidense tras atropellarlo

Cinco días después, el Departamento de Policía de Sylva anunció que había detenido a Sarmiento y lo había acusado de un delito grave de fuga tras un accidente con resultado de lesiones graves o muerte, así como de falta de seguro de responsabilidad civil, conducción con licencia revocada, exceso de velocidad y no reducir la velocidad. También tenía una orden de arresto pendiente en el condado de Jackson, Carolina del Norte.