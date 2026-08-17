Soukaina Janah, 'influencer' marroquí condenada a 10 meses de cárcel por "ultraje público al pudor"

La 'influencer' marroquí, Soukaina Janah, fue condenada este lunes 17 de agosto a diez meses de prisión en sentencia firme y al pago de una multa de 500 dírhams (unos 45 euros) por "ultraje público al pudor", informaron medios locales.
El Tribunal de Primera Instancia de Marrakech impuso asimismo a la acusada, conocida en redes sociales con el sobrenombre de 'Soukaina Glamour', una prohibición de utilizar o aparecer en las redes durante un periodo de tres años.
Janah fue detenida el pasado miércoles 12 de agosto en el aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca, cuando se disponía a abandonar Marruecos a bordo de un vuelo internacional.
Según el medio digital Le360.ma, los servicios de seguridad detectaron la difusión de varios videos en una de sus plataformas digitales que fueron considerados contrarios al pudor público.
Uno de los videos señalados en la investigación fue considerado especialmente polémico por las autoridades debido a su contenido.
La detención de Soukaina Janah ocurrió después de que las autoridades detectaran la difusión de ese material en redes sociales.
Esta no es la primera ocasión en que Soukaina Glamour enfrenta un proceso judicial en Marruecos.
En febrero de 2020, el mismo Tribunal de Primera Instancia de Marrakech la condenó a dos años de prisión en sentencia firme.
Aquella condena ocurrió en el marco de la desarticulación de una red que difundía imágenes y grabaciones de audio de artistas y personas famosas sin su consentimiento.
Con la nueva sentencia, Janah vuelve a enfrentar una pena de prisión, además de una restricción de tres años para utilizar o aparecer en redes sociales.