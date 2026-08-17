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Soukaina Janah, 'influencer' marroquí condenada a 10 meses de cárcel por "ultraje público al pudor"

Soukaina Janah, ´influencer´ marroquí, recibió una condena firme de diez meses de cárcel y una multa de 500 dírhams por "ultraje público al pudor"

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 16:55
Soukaina Janah, 'influencer' marroquí condenada a 10 meses de cárcel por ultraje público al pudor
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La 'influencer' marroquí, Soukaina Janah, fue condenada este lunes 17 de agosto a diez meses de prisión en sentencia firme y al pago de una multa de 500 dírhams (unos 45 euros) por "ultraje público al pudor", informaron medios locales.

 Foto: Cortesía redes sociales
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El Tribunal de Primera Instancia de Marrakech impuso asimismo a la acusada, conocida en redes sociales con el sobrenombre de 'Soukaina Glamour', una prohibición de utilizar o aparecer en las redes durante un periodo de tres años.

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Janah fue detenida el pasado miércoles 12 de agosto en el aeropuerto internacional Mohamed V de Casablanca, cuando se disponía a abandonar Marruecos a bordo de un vuelo internacional.

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Según el medio digital Le360.ma, los servicios de seguridad detectaron la difusión de varios videos en una de sus plataformas digitales que fueron considerados contrarios al pudor público.

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Uno de los videos señalados en la investigación fue considerado especialmente polémico por las autoridades debido a su contenido.

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La detención de Soukaina Janah ocurrió después de que las autoridades detectaran la difusión de ese material en redes sociales.

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Esta no es la primera ocasión en que Soukaina Glamour enfrenta un proceso judicial en Marruecos.

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En febrero de 2020, el mismo Tribunal de Primera Instancia de Marrakech la condenó a dos años de prisión en sentencia firme.

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Aquella condena ocurrió en el marco de la desarticulación de una red que difundía imágenes y grabaciones de audio de artistas y personas famosas sin su consentimiento.

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Con la nueva sentencia, Janah vuelve a enfrentar una pena de prisión, además de una restricción de tres años para utilizar o aparecer en redes sociales.

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