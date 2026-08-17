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¿Quién es Camron Harris? El sospechoso del tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia

Harris no es estudiante de la institución. La Policía de Chesterfield presentó ocho órdenes de detención por delitos graves, incluidos cuatro cargos por lesiones

  • Actualizado: 17 de agosto de 2026 a las 14:04
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Camron Harris es el joven de 19 años capturado como sospechoso de protagonizar el tiroteo en la Universidad Estatal de Virginia, que dejó al menos cinco víctimas heridas. Las autoridades estadounidenses lo identificaron como originario de Henrico, Virginia.

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El sospechoso fue ubicado por la policía del condado de Chesterfield luego de que tras el tiroteo se había escondido en un armario del edificio Seward Hall, en el campus de la VSU.

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Lo que es más extraño es que el sospechoso no es estudiante de la Universidad Estatal de Virginia, según las primeras investigaciones de ls autoridades.

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El hecho de que Harris no sea estudiante de la VSU es uno de los detalles en los que han hecho hincapié las autoridades, para determinar qué habría llevado a Harris a cometer el crimen.
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El tiroteo, que dejó cinco heridos, ocurrió en la madrugada del sábado 15 de agosto en la Universidad Estatal de Virginia.

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Según la policía, cuatro de las cinco personas que recibieron disparos tampoco eran estudiantes universitarios lo que arroja más misterio al caso, pues buscan determinar qué hacían ellos cuatro y el tirador en el campus.
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Las víctimas tienen entre 17 y 23 años. Un hombre de 21 años que no estudia en la VSU fue descrito inicialmente como en estado crítico. Un hombre de 23 años, una mujer de 19 y un chico de 17 también sufrieron heridas de bala, pero se espera que sobrevivan.
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La quinta víctima fue un estudiante de 20 años de la Universidad Estatal de Virginia. Sus lesiones no se consideraron graves y, posteriormente, recibió el alta hospitalaria.
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Tras su captura Harris fue trasladado a la cárcel del condado de Chesterfield, donde la policía presentó ocho órdenes de detención por delitos graves contra él.
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Los cargos incluyen cuatro delitos de lesiones con intención dolosa y cuatro delitos de uso de un arma de fuego en la comisión de un delito grave.
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Se le mantuvo detenido sin fianza, mientras que los investigadores indicaron que podrían presentarse cargos adicionales.
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Este tipo de incidentes no son infrecuentes en campus universitarios. Al menos dos personas fallecieron y ocho más resultaron heridas en un tiroteo registrado el pasado diciembre en la Universidad de Brown, en la ciudad de Providence (Rhode Island).
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