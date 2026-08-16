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'Ayuda, SOS', el mensaje de campesinos colombianos damnificados por el terremoto

Una bandera blanca que dice 'Ayuda, SOS', colgada en una casa ubicada en una zona rural del municipio de Ansermanuevo, alerta de un problema que viven campesinos afectados por el terremoto de Colombia

  • Actualizado: 16 de agosto de 2026 a las 14:15
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La falta de ayuda y el temor de que sus viviendas se derrumben se vive día a día en una comunidad campesina de Colombia, donde claman por ayuda. Aquí las imágenes.

 Fotos: EFE
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Campesinos de las localidades de Ansermanuevo y El Cairo, ubicadas en el departamento de Valle del Cauca (suroeste), dicen a EFE que ninguna autoridad ha ido a hablar con ellos tras el sismo y solo han recibido ayudas humanitarias de personas que pasan por la carretera que une a estas dos poblaciones.

 Foto: EFE
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La situación es más grave aún porque algunos de ellos, a pesar de tener su casa en condiciones precarias luego del temblor, se rehúsan a abandonar sus hogares hasta recibir atención de las autoridades locales.

 Foto: EFE
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Milton Puentes Barahona vive con su esposa y su hijo en una casa del sector Los Mudos, de la vereda (aldea) Las Brisas de Ansermanuevo, e instaló la bandera con el mensaje 'Ayuda, SOS' porque necesitan "ayuda" para solucionar el problema que les dejó el terremoto.

 Foto: EFE
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Hay techos caídos en varias zonas de la casa y algunas partes del cielorraso colgando, pero la familia Puentes no se mueve hasta que vaya una autoridad y les dé una razón sobre si se pueden quedar o no.

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"La casa quedó prácticamente destruida, al 100 %", dice a EFE Puentes, quien añade que sintieron muy fuerte el terremoto: "Fue una cosa aterradora".

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Su casa, además de ser su vivienda, es su sustento económico porque allí tienen un lugar para la pesca deportiva y hospedaje para los viajeros que van desde Ansermanuevo hasta Argelia o El Cairo, los municipios más cercanos a este lugar.

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"Pasan carros y nos dan una libra de arroz, es lo único que por ahí hemos recibido (...) Pero necesitamos hojas de zinc (láminas metálicas para techos), material para volver a hacer un techo de nuevo", añade el hombre.

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Su hijo Óscar, sin embargo, es consciente de que el concepto de un ingeniero es clave para saber si se pueden quedar allí o no.

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El alcalde explica que por el momento están enviando ayudas humanitarias para los campesinos de su municipio y confía que, más temprano que tarde, puedan ir a evaluar la situación de las casas rurales.

Mientras tanto, los campesinos siguen pidiendo ayuda y se mantienen en la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con sus negocios, que como sus vidas quedaron paralizados por tiempo indefinido.

 Foto: EFE
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