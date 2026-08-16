'Ayuda, SOS', el mensaje de campesinos colombianos damnificados por el terremoto

El alcalde explica que por el momento están enviando ayudas humanitarias para los campesinos de su municipio y confía que, más temprano que tarde, puedan ir a evaluar la situación de las casas rurales.

Mientras tanto, los campesinos siguen pidiendo ayuda y se mantienen en la incertidumbre sobre lo que pueda pasar con sus negocios, que como sus vidas quedaron paralizados por tiempo indefinido.