Sicarios matan a adolescente tras no hallar a su objetivo inicial en Colombia

Frente a la gravedad de lo sucedido, la Alcaldía de Barrancabermeja convocó a un consejo de seguridad extraordinario junto a la Fuerza Pública. Como resultado de la reunión, se anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 15 millones de pesos colombianos (poco más de 4,000 dólares) para quienes ayuden a identificar y capturar a los sicarios.