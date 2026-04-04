Sicarios matan a adolescente tras no hallar a su objetivo inicial en Colombia

Mariana Uribe Rodríguez, una adolescente de apenas 16 años, fue asesinada por sicarios dentro de su propia vivienda en Altos de Israel, en la ciudad de Barrancabermeja, Santander, Colombia, en los últimos días. El crimen ha causado conmoción dentro y fuera del país, pues las teorías preliminares refieren que ella no era el objetivo inicial, pero, ¿quién era? A continuación los detalles.
Según testigos, dentro de la casa se encontraba el novio de la joven, quien, al percatarse de la presencia de los sicarios, reaccionó rápidamente y logró huir por la parte trasera de la propiedad. Al verse frustrados por la escape del hombre, los atacantes dirigieron su furia contra la adolescente, quien se encontraba en su habitación.
Los sicarios dispararon en repetidas ocasiones contra Mariana, causándole la muerte de forma inmediata en el mismo lugar donde buscaba refugio.
El cuerpo de la joven quedó en su cama, mientras los responsables abandonaban la escena del crimen a toda velocidad.
Las autoridades manejan la hipótesis de que el homicidio de la menor fue un acto de represalia. Al no poder concretar el atentado contra el joven que perseguían, los delincuentes habrían decidido descargar su violencia contra la persona más cercana que encontraron en la vivienda.
Frente a la gravedad de lo sucedido, la Alcaldía de Barrancabermeja convocó a un consejo de seguridad extraordinario junto a la Fuerza Pública. Como resultado de la reunión, se anunció el ofrecimiento de una recompensa de hasta 15 millones de pesos colombianos (poco más de 4,000 dólares) para quienes ayuden a identificar y capturar a los sicarios.
Familiares, amigos y la comunidad se encuentra consternada por la muerte de la menor. Mientras las investigaciones continúan, la familia de Mariana restringió su perfil, pidiendo privacidad tras su muerte.
Hasta ahora, las autoridades no han revelado mayores detalles sobre la identidad de la pareja de Mariana, quien salió huyendo dejándola a merced de los homicidas.