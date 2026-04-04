Van al parque, realizan picnic y asados: la vida de los iraníes en plena guerra con EUA

Un grupo de amigos celebran un picnic en el parque Pardisan de Teherán. Los pobladores buscan vivir con normalidad mientras otras zonas de Irán están devastadas por los ataques de Estados Unidos e Israel. Ese país mantiene una ofensiva y se niega a acabar con la guerra.
Los iraníes celebraron el Día de la Naturaleza de Irán, llamado “Sizdah be Dar”, el decimotercer día de Nowruz (Año Nuevo persa), en un parque de Teherán, Irán, el 2 de abril de 2026.
Incluso, los iraníes celebraron el "Sizdah Bedar" o el Día de la Naturaleza persa en un parque de Teherán el pasado 2 de abril. Llevaron sus mascotas y disfrutaron entre la naturaleza.
Ventanas rotas en la Universidad Shahid Beheshti tras los bombardeos aéreos de Estados Unidos e Israel, en Teherán, Irán, el 4 de abril de 2026. Desde el pasado 28 de febrero, Israel y Estados Unidos mantienen una operación militar conjunta. Pese a eso, los pobladores tratan de vivir con normalidad.
Israel y Estados Unidos realizaron el pasado 28 de febrero una operación conjunta para atacar a Irán. Los ataques han sido, principalmente a edificios, como la Universidad Shahid Beheshti, en Teherán, donde un funcionario inspecciona los daños. El conflicto ya deja más de 1,000 personas fallecidas.
Grupos de personas realizan ejercicio en el parque Pardisan de Teherán; caminan como si el país no lleva más de un mes en guerra con Estados Unidos e Israel. Aquí padres juegan al fútbol con sus hijos, familias realizan barbacoas y grupos de amigos juegan a las cartas.
Una pareja juega al bádminton en el parque Pardisan de Teherán. A este parque llegan decenas de personas a caminar o disfrutar de la naturaleza.
Unos niños esperan para jugar al fútbol en el parque Pardisan de Teherán. Sus padres se mantenían en el mismo parque, como parte de las actividades recreativas que realizan cuando el país está en guerra.
Un grupo de personas observa la puesta de sol en el parque Pardisan de Teherán, donde también realizan barbacoas.
Dos jóvenes narguile descansan sentados en unas sillas en el parque Pardisan de Teherán. Al fondo se ve la ciudad. Los iraníes tratan de realzar actividades cotidianas, mientras Estados Unidos sigue advirtiendo a Irán de poner fin a la guerra; el país de Medio Oriente se niega.
Para celebrar el Día de la Naturaleza de Irán, los pobladores realizaron picnic en un parque de Teherán. Llevaron mantas, almohadas, cojines y bebidas para disfrutar entre amigos y familia.