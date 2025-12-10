Una ruta secreta y un mensaje confirmando su paradero: ¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela?

“Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, dijo en la llamada.