Una ruta secreta y un mensaje confirmando su paradero: ¿Cómo salió María Corina Machado de Venezuela?

Un gran retrato de María Corina Machado adornó el Ayuntamiento de Oslo, donde su hija recibió el Premio Nobel de la Paz, ante la ausencia de su madre y de confirmar que tras más de un año en la clandestinidad se reunirían en Oslo.
Durante su discurso, Ana Corina Sosa, confirmó lo que muchos se preguntaban, ¿dónde está María Corina y por qué no recibió el premio?, afirmando que su madre, después de un viaje de "extremo peligro" llegaría a Oslo, aunque se perdería la ceremonia y la celebración.
"Debo decir que mi madre nunca rompe una promesa. Y por eso, con toda la alegría de mi corazón, puedo decirles que en solo unas horas podremos abrazarla aquí en Oslo después de 16 meses", dijo Sosa, además mencionó que la intención de la líder opositora es regresar "muy pronto" a Venezuela.
La galardonada con el Nobel de la Paz vive en Venezuela en paradero desconocido y su llegada a Oslo sería la primera aparición en público desde enero de este año.
Tras confirmarse que Machado estaba de camino a Oslo, The Wall Street Journal publicó una artículo en el que reveló que la líder opositora de Venezuela salió del país el martes 9 de marzo.
Según fuentes del Gobierno estadounidense citadas por el periódico, Machado viajó en secreto a la isla caribeña de Curazao, situada a menos de 80 kilómetros de las costas venezolanas.
La ruta y el viaje de Machado se manejó y se planificó cuidadosamente para evitar poner en riesgo su integridad. La información sobre su salida solo se divulgó una vez que la opositora estaba fuera del territorio venezolano.
En una llamada telefónica, Machado contó a Jørgen Watne Frydnes, presidente del Comité Noruego del Nobel: "en persona, les contaré lo que tuvimos que pasar, y tanta gente que arriesgó su vida para que yo pudiera llegar a Oslo".
"Y les estoy muy agradecida y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Quiero que lo sepan. Así que empecemos porque tengo que volar ahora mismo. Tengo que subir al avión", indicó en la llamada.
“Estimado Jørgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y muy honrados, y por eso me entristece mucho informarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo, camino a Oslo ahora mismo“, dijo en la llamada.
De acuerdo con The Wall Street Journal, este desplazamiento podría obligar a Machado a exiliarse, después de haber pasado gran parte del último año escondida en Venezuela para evitar ser arrestada por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Machado, sin embargo, ha expresado su intención de regresar "muy pronto" a su país tras su paso por Oslo.