Un amor discreto: ¿Quién es la pareja de María Corina Machado en la actualidad?

Escuchar el nombre de María Corina Machado, para muchos, es símbolo de valentía y lucha. Este 10 de diciembre, en Oslo, su hija Ana Corina recibió en su nombre el Premio Nobel de la Paz.
María Corina es una mujer que ha hecho frente al régimen de Nicolás Maduro, quien se ha mantenido en el poder por más de 12 años.
Este 10 de diciembre, María Corina Machado salió de Venezuela rumbo a Oslo, Noruega, donde podrá volver a abrazar a su familia, pero no llegó a tiempo para recibir personalmente su premio. ¿Pero qué se sabe de Corina, sus hijos y quién le robó el corazón?
En 1990, Corina contrajo matrimonio con un empresario llamado Ricardo Sosa Branger, padre de sus tres hijos: Ana Corina, Enrique y Ricardo. En 2001 se separó de él. ¿Quién es su pareja actual?
Desde hace poco más de 10 años, María ha mantenido un amor discreto pero genuino con Gerardo Fernández.
Gerardo es un abogado constitucionalista; hace más de una década llegó a la vida de la opositora como asesor de su partido y luego se convirtió en su segunda pareja, tras su divorcio.
Corina casi nunca se refiere a Gerardo, excepto cuando se lo preguntan directamente en alguna entrevista, donde lo menciona como “mi esposo” o “mi marido”, con respeto y admiración.
Hace más de una década que están juntos: ella en la lucha política y él como prestigioso constitucionalista que ocupa la silla 21 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.
Su amor inició gracias a la política: ella formaba parte de "Vente Venezuela", el movimiento político que fundó en 2012, y necesitaba asesoría; y qué mejor que uno de los mejores abogados.
Corina tampoco es la primera esposa de Gerardo: él estuvo casado con Alice Sáder Castellanos, con quien tuvo tres hijos. La opositora venezolana nació en Caracas. Sus inicios en la política fueron en 2002, logró ser diputada y finalmente buscó la presidencia.