Un amor discreto: ¿Quién es la pareja de María Corina Machado en la actualidad?

Por varios años, la líder venezolana y hoy ganadora del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha mantenido un amor discreto. ¿Quién es su pareja y qué se sabe de él?

  • 10 de diciembre de 2025 a las 11:20
1 de 10

Escuchar el nombre de María Corina Machado, para muchos, es símbolo de valentía y lucha. Este 10 de diciembre, en Oslo, su hija Ana Corina recibió en su nombre el Premio Nobel de la Paz.

 Foto: Cortesía
2 de 10

María Corina es una mujer que ha hecho frente al régimen de Nicolás Maduro, quien se ha mantenido en el poder por más de 12 años.

 Foto: Agencia EFE
3 de 10

Este 10 de diciembre, María Corina Machado salió de Venezuela rumbo a Oslo, Noruega, donde podrá volver a abrazar a su familia, pero no llegó a tiempo para recibir personalmente su premio. ¿Pero qué se sabe de Corina, sus hijos y quién le robó el corazón?

 Foto: Agencia EFE
4 de 10

En 1990, Corina contrajo matrimonio con un empresario llamado Ricardo Sosa Branger, padre de sus tres hijos: Ana Corina, Enrique y Ricardo. En 2001 se separó de él. ¿Quién es su pareja actual?

 Foto: Cortesía
5 de 10

Desde hace poco más de 10 años, María ha mantenido un amor discreto pero genuino con Gerardo Fernández.

 Foto: Cortesía
6 de 10

Gerardo es un abogado constitucionalista; hace más de una década llegó a la vida de la opositora como asesor de su partido y luego se convirtió en su segunda pareja, tras su divorcio.

 Foto: Cortesía
7 de 10

Corina casi nunca se refiere a Gerardo, excepto cuando se lo preguntan directamente en alguna entrevista, donde lo menciona como “mi esposo” o “mi marido”, con respeto y admiración.

 Foto: Agencia EFE
8 de 10

Hace más de una década que están juntos: ella en la lucha política y él como prestigioso constitucionalista que ocupa la silla 21 de la Academia de Ciencias Políticas y Sociales.

 Foto: Agencia EFE
9 de 10

Su amor inició gracias a la política: ella formaba parte de "Vente Venezuela", el movimiento político que fundó en 2012, y necesitaba asesoría; y qué mejor que uno de los mejores abogados.

 Foto: Coresía
10 de 10

Corina tampoco es la primera esposa de Gerardo: él estuvo casado con Alice Sáder Castellanos, con quien tuvo tres hijos. La opositora venezolana nació en Caracas. Sus inicios en la política fueron en 2002, logró ser diputada y finalmente buscó la presidencia.

 Foto: Agencia EFE
