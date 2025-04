Revelan testamento de Pablo Escobar, ¿cómo iba a ser distribuida su fortuna?

“Yo tenía el penthouse de soltero de él, me lo había regalado y se lo entregué a Victoria, su esposa. No soy ambiciosa, no quiero tener cosas que no son mías. Pablo me lo había regalado, pero ella me lo reclamó y le dije: «Tome, téngalo». La mayoría de las propiedades de Pablo las cogieron los testaferros, porque a nosotros no nos convenía tener propiedades a nombre nuestro”, afirmó.