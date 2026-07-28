¿Quiénes han llegado a Perú para la investidura de Keiko Fujimori?

La ceremonia de investidura presidencial de Keiko Fujimori reunió este martes 28 de julio al rey Felipe VI y varios jefes de Estados, quienes llegaron para presenciar el relevo de mandato en el Palacio de Gobierno en Lima, Perú. ¿Quiénes llegaron al evento? A continuación los detalles.
La hija del fallecido expresidente Alberto Fujimori se convierte en ser la primera mujer presidenta de Perú, luego de imponerse en la segunda vuelta electoral por un margen menor de 50 mil votos frente al izquierdista Roberto Sánchez.
La llegada del rey Felipe VI a la toma de posesión de Keiko no pasó desapercibida, al ser considerada como un gesto de mayor peso simbólico en la agenta de traspaso de mando.
Desde Argentina llegó el presidente Javier Miley, quien se sumó a la comitiva de mandatarios que arribaron a Lima, Perú, horas antes de la ceremonia.
El presidente chileno José Antonio Kast también formó parte de la delegación de visitantes, y sostuvo un encuentro previo con la presidenta electa antes de los actos de investidura.
El mandatario de Bolivia, Rodrigo Paz, también llegó para sumarse a los actos protocolarios de la juramentación de Keiko Fujimori.
Desde Ecuador llegó el presidente Daniel Noboa, uno de los jefes de Estado suramericanos que se hicieron presentes a la toma de posesión de Fujimori.
El uruguayo Yamandú Orsi arribó también a Lima, integrando el grupo de presidentes que respaldan el nuevo gobierno peruano.
El presidente paraguayo Santiago Peña también llegó a Perú para la investidura de Keiko, con quien sostuvo un encuentro previo en el Palacio de Torre Tagle, antes de la ceremonia.
Desde Honduras llegó el presidente Nasry Asfura, quien se unió a la lista de mandatarios centroamericanos y suramericanos presentes en la toma de posesión de Keiko Fujimori en Perú.
Desde Panamá llegó José Raúl Mulino, completando el grupo de presidentes que llegaron para acompañar oficialmente la ceremonia.
A la cita también asistió el vicepresidente electo de Colombia, Juan Manuel Restrepo, junto a varios expresidentes latinoamericanos, algunos de ellos con vínculos históricos con el gobierno de Alberto Fujimori.
El presidente interino José María Balcázar también llegó a la ceremonia para cerrar su gestión y realizar la entrega de mando a la nueva presidenta electa por Perú.
Con la investidura de Keiko Fujimori Perú intenta dejar atrás una década marcada por la inestabilidad política y destituciones presidenciales impulsadas desde el Congreso, apostando ahora por un periodo de gobierno que se extenderá hasta 2031.