Uno a uno murieron: ¿Quiénes eran los cuatro hondureños ahogados en un río de Ohio, EEUU?

Cuatro hondureños y un salvadoreño fallecieron ahogados. Un familiar de las víctimas narró cómo ocurrió la tragedia en un río de Ohio, donde fallecieron cuatro hondureños y un salvadoreño. ¿Quiénes eran y qué se sabe del caso?
El hijo de una de las víctimas corría desesperadamente al ver que sus padres no salían del agua. Uno a uno, las personas fueron perdiendo la vida dentro del río.
Todo comenzó cuando dos familias y un salvadoreño planificaron una jornada de pesca en el río Scioto, en el estado de Ohio, Estados Unidos, acompañados de sus hijos, entre ellos dos menores.
Según versiones brindadas a HCH por José Reyes , quien aseguró que una de las fallecidas es cueñada de uno de sus hermanos y quien también reside en Estados Unidos; el salvadoreño que trabajaba con uno de los hombres fallecidos fue el primero en ingresar al agua.
En la imagen aparece una de las víctimas, Carmen Idalia Lara Ferrera, quien era pareja de Miguel Ángel Guerra, cuyo rostro aún no ha sido identificado públicamente. Ambos eran padres de un niño, quien habría alertado sobre la tragedia.
La segunda pareja estaba conformada por José Mario Pineda Díaz y Marina Suyapa Pineda, quienes eran esposos y padres de una niña. Ellos eran originarios de Lepaera, Lempira.
Cronología de la tragedia: Según explicó José Reyes quien conocía a Marina Suyapa Pineda , el primero en lanzarse al río fue el salvadoreño. Al ver que no lograba salir, Mario Pineda ingresó al agua para intentar rescatarlo.
Posteriormente, Miguel Ángel Guerra también se lanzó al río al observar que Mario y el salvadoreño no salían. Sin embargo, ninguno de los tres hombres logró salir del agua.
"El primero que quiso rescatar al salvadoreño se llamaba Mario, enseguida se tiró Miguel Ángel y tampoco pudieron salir. Luego las muchachas se lanzaron al querer rescatarlos a ellos", narró el familiar.
Las dos esposas fueron las últimas en lanzarse al río. "Lo bueno es que andaban con uno de los niños, que es el que queda huérfano de la pareja Miguel Ángel Guerra y Dalia Ferrera. Salió corriendo desesperadamente a una calle a pedir auxilio", agregó.
El conductor de un vehículo que transitaba por la zona observó al menor en la calle pidiendo ayuda, se detuvo y el niño le informó que sus padres habían ingresado al agua y no habían salido.
Posteriormente llegaron las autoridades. Las dos mujeres fueron rescatadas con vida y trasladadas a un centro asistencial, donde se confirmó que ya no presentaban signos vitales.