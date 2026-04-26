¿Quién es Tomas Colen, el “lobo solitario”, sospechoso del intento de tiroteo en la cena de Donald Trump?

Trump explicó poco después del incidente, en una rueda de prensa en la Casa Blanca, que el atacante era un "loco" y un "lobo solitario" que no llegó a traspasar el perímetro de seguridad dentro del cuál el mandatario cenaba acompañado de la primera dama, Melania, el vicepresidente, JD Vance, y centenares de periodistas y miembros del mundo de la política de Washington.