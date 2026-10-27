  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?

La menor ecuatoriana de 16 años, había sido reportada como desaparecida, y solamente hallaron su cabeza al interior de una bolsa en la provincia de El Oro

  • Actualizado: 27 de octubre de 2026 a las 06:52
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
1 de 12

Leslibeth Anahí García, de 16 años, era una estudiante del Colegio Técnico Nacional Pasaje que fue decapitada en los últimos días en la provincia de El Oro, en Ecuador, causando gran conmoción.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
2 de 12

Según el reporte de medios locales de Ecuador, la menor había sido reportada como desaparecida.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
3 de 12

Fue el sábado 24 de octubre que la cabeza de la menor fue hallada al interior de una bolsa negra que dejaron sobre un papel con una nota amenazante.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
4 de 12

"Para los que anden sapiando a la gente copiándole a las Lobas y a las mijitas lindas, y ese culiado de niche, así van a terminar", dice parte de la amenaza.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
5 de 12

Las autoridades policiales de Ecuador realizaron el levantamiento de la cabeza, sin embargo, no dieron con el resto del cuerpo de la menor, abriendo una investigación sobre el hecho.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
6 de 12

Tras el crimen, comenzó a circular un video que presuntamente fue grabado antes de su asesinato. "Esto me pasa por haberle copiado a Israel Villa, a Alexander, al Parita y a Jared, por regalona", dice la menor mientras se ve una mano que le apunta con un arma de fuego.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
7 de 12

Pese a que algunas personas especulan sobre los posibles vínculos de la menor con grupos delictivos, las autoridades informaron que no tenía antecedentes penales.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
8 de 12

De hecho, el móvil del crimen todavía no ha sido establecido, por lo que continúan indagando.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
9 de 12

El crimen ha causado consternación en Ecuador y otras partes del mundo. La familia de Leslibeth se encuentra devastada por su trágica muerte, la recuerdan como una joven alegre.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
10 de 12

Leslibeth García compartía parte de su rutina diaria a través de redes sociales. En algunos clips se le ve bailando y cantando, en otras publicaciones aparece mostrando sus tatuajes y en otras sus rutinas en el gimnasio.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
11 de 12

"Te extraño mucho, amiga". "Qué descanses en paz, florecita, en un lugar donde te encuentres más segura que en la tierra", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales tras el anuncio de su muerte.

Foto: cortesía redes sociales
¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?
12 de 12

Las autoridades siguen en la búsqueda del resto de su cadáver e indicios que den con el paradero de los hechores del crimen. Mientras tanto, su familia clama por justicia para que el caso no quede en la impunidad.

Foto: cortesía redes sociales
Cargar más fotos