¿Quién era Leslibeth García, la menor decapitada que conmociona a Ecuador?

Leslibeth Anahí García, de 16 años, era una estudiante del Colegio Técnico Nacional Pasaje que fue decapitada en los últimos días en la provincia de El Oro, en Ecuador, causando gran conmoción.
Según el reporte de medios locales de Ecuador, la menor había sido reportada como desaparecida.
Fue el sábado 24 de octubre que la cabeza de la menor fue hallada al interior de una bolsa negra que dejaron sobre un papel con una nota amenazante.
"Para los que anden sapiando a la gente copiándole a las Lobas y a las mijitas lindas, y ese culiado de niche, así van a terminar", dice parte de la amenaza.
Las autoridades policiales de Ecuador realizaron el levantamiento de la cabeza, sin embargo, no dieron con el resto del cuerpo de la menor, abriendo una investigación sobre el hecho.
Tras el crimen, comenzó a circular un video que presuntamente fue grabado antes de su asesinato. "Esto me pasa por haberle copiado a Israel Villa, a Alexander, al Parita y a Jared, por regalona", dice la menor mientras se ve una mano que le apunta con un arma de fuego.
Pese a que algunas personas especulan sobre los posibles vínculos de la menor con grupos delictivos, las autoridades informaron que no tenía antecedentes penales.
De hecho, el móvil del crimen todavía no ha sido establecido, por lo que continúan indagando.
El crimen ha causado consternación en Ecuador y otras partes del mundo. La familia de Leslibeth se encuentra devastada por su trágica muerte, la recuerdan como una joven alegre.
Leslibeth García compartía parte de su rutina diaria a través de redes sociales. En algunos clips se le ve bailando y cantando, en otras publicaciones aparece mostrando sus tatuajes y en otras sus rutinas en el gimnasio.
"Te extraño mucho, amiga". "Qué descanses en paz, florecita, en un lugar donde te encuentres más segura que en la tierra", son algunos de los mensajes que se leen en redes sociales tras el anuncio de su muerte.
Las autoridades siguen en la búsqueda del resto de su cadáver e indicios que den con el paradero de los hechores del crimen. Mientras tanto, su familia clama por justicia para que el caso no quede en la impunidad.