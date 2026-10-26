Mina Kurdian, adolescente de 15 años asesinada en EE UU; sospechan de su expareja

Mina Kurdian, una adolescente de 15 años, fue asesinada a disparos en su vivienda de Arcadia, California, Estados Unidos. Autoridades identificaron al principal sospechoso, quien sería su pareja sentimental. Aquí más detalles de la nota:
El hecho ocurrió en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 800 de West Huntington Drive, donde agentes acudieron al lugar alrededor de las 11:00 de la mañana, tras recibir una llamada sobre un tiroteo
Al llegar, los policías encontraron a la adolescente con heridas de bala. Mina fue declarada muerta en el lugar, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y localizar al sospechoso, quien había abandonado la escena.
Autoridades identificaron como principal sospechoso del crimen a Paul Anthony Cruz Jr., de 20 años, con quien la menor había mantenido una relación sentimental.
De acuerdo con la información divulgada por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, Cruz habría ingresado por la fuerza a la residencia antes de dispararle a la menor.
Los investigadores señalaron que ambos habían mantenido una relación sentimental, aunque los reportes iniciales no coincidían sobre si continuaban juntos o si habían terminado.
Tras el ataque, el sospechoso huyó hacia Pasadena, otra ciudad del condado de Los Ángeles, situada a varios kilómetros de Arcadia.
Aproximadamente una hora después del tiroteo, agentes policiales lo localizaron en un estacionamiento comercial de la zona de South Arroyo Parkway.
Cuando los policías se preparaban para intervenir, Cruz se disparó a sí mismo, por lo que fue trasladado a un hospital, donde permanecía en estado crítico,
Las autoridades mantenían abierta la investigación para esclarecer el motivo del crimen y reunir las pruebas correspondientes contra el sospechoso.