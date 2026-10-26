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Mina Kurdian, adolescente de 15 años asesinada en EE UU; sospechan de su expareja

El caso conmocionó a California y deja interrogantes sobre las circunstancias del ataque contra Mina Kurdian, mientras las autoridades continúan con las investigaciones

  • Actualizado: 26 de octubre de 2026 a las 20:00
Mina Kurdian, adolescente de 15 años asesinada en EE UU; sospechan de su expareja
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Mina Kurdian, una adolescente de 15 años, fue asesinada a disparos en su vivienda de Arcadia, California, Estados Unidos. Autoridades identificaron al principal sospechoso, quien sería su pareja sentimental. Aquí más detalles de la nota:

Foto: Redes sociales
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El hecho ocurrió en un complejo de apartamentos ubicado en la cuadra 800 de West Huntington Drive, donde agentes acudieron al lugar alrededor de las 11:00 de la mañana, tras recibir una llamada sobre un tiroteo
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Al llegar, los policías encontraron a la adolescente con heridas de bala. Mina fue declarada muerta en el lugar, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para esclarecer las circunstancias del ataque y localizar al sospechoso, quien había abandonado la escena.
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Autoridades identificaron como principal sospechoso del crimen a Paul Anthony Cruz Jr., de 20 años, con quien la menor había mantenido una relación sentimental.
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De acuerdo con la información divulgada por el Departamento del Sheriff del condado de Los Ángeles, Cruz habría ingresado por la fuerza a la residencia antes de dispararle a la menor.
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Los investigadores señalaron que ambos habían mantenido una relación sentimental, aunque los reportes iniciales no coincidían sobre si continuaban juntos o si habían terminado.
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Tras el ataque, el sospechoso huyó hacia Pasadena, otra ciudad del condado de Los Ángeles, situada a varios kilómetros de Arcadia.
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Aproximadamente una hora después del tiroteo, agentes policiales lo localizaron en un estacionamiento comercial de la zona de South Arroyo Parkway.
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Cuando los policías se preparaban para intervenir, Cruz se disparó a sí mismo, por lo que fue trasladado a un hospital, donde permanecía en estado crítico,
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Las autoridades mantenían abierta la investigación para esclarecer el motivo del crimen y reunir las pruebas correspondientes contra el sospechoso.
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