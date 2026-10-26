Airbnb cambia las reglas de salida: estas tareas ya no podrán exigirse

A partir de la fecha establecida, los anfitriones deberán incluir todas las normas de la casa en el anuncio al momento de la reserva. No podrán agregar nuevas condiciones mediante mensajes, letreros dentro del alojamiento o instrucciones verbales durante la estancia.
Sin embargo, los propietarios podrán solicitar tareas sencillas, como dejar los platos usados en el lavaplatos, reunir las toallas utilizadas, separar los residuos reciclables y apagar el aire acondicionado al salir. Estas solicitudes no deben convertirse en trabajos que habitualmente realiza el personal de limpieza.
Airbnb también contempla excepciones según las características del lugar. Por ejemplo, un anfitrión podrá pedir duchas cortas en zonas afectadas por la sequía o exigir que la basura se deposite en recipientes resistentes a los animales en áreas donde hay osos.
Otra modificación establece siete normas estándar que los anfitriones podrán seleccionar mediante un nuevo editor habilitado el 20 de octubre. Estas incluyen el número máximo de huéspedes que pueden pasar la noche, el horario de silencio, las restricciones para eventos, las mascotas, la prohibición de fumar o vapear, las fotografías y grabaciones comerciales, y la obligación de cerrar con llave al salir.
Las reglas deberán aparecer en la página del alojamiento, en la sección de viajes del huésped y en los recordatorios de la reserva. Mientras las normas de la casa son de cumplimiento obligatorio, las solicitudes adicionales del anfitrión que no formen parte de ellas serán recomendaciones.
La plataforma podrá pedir a los anfitriones que corrijan sus anuncios y emitir advertencias cuando incumplan la política. Si las infracciones se repiten, Airbnb podrá colocar un aviso visible en la publicación o reducir la posición del alojamiento en los resultados de búsqueda.
Las nuevas disposiciones también impiden restringir el uso de servicios incluidos en el anuncio, como la piscina o la cocina, mediante cobros que no se hayan informado previamente. Los cargos obligatorios deben estar incorporados al precio mostrado al reservar, mientras que los servicios opcionales, como el desayuno, pueden cobrarse por separado. Las multas que puedan imponer edificios, residenciales o autoridades locales deberán informarse en una sección específica del anuncio.
Para los daños a la propiedad, Airbnb remite a los anfitriones a su programa de protección AirCover. La empresa ya había recomendado en noviembre de 2022 que las tareas de salida fueran razonables, pero con esta nueva política establece restricciones más concretas para reducir las exigencias de limpieza y brindar mayor claridad a los viajeros.