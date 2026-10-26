Airbnb cambia las reglas de salida: estas tareas ya no podrán exigirse

Las nuevas disposiciones también impiden restringir el uso de servicios incluidos en el anuncio, como la piscina o la cocina, mediante cobros que no se hayan informado previamente. Los cargos obligatorios deben estar incorporados al precio mostrado al reservar, mientras que los servicios opcionales, como el desayuno, pueden cobrarse por separado. Las multas que puedan imponer edificios, residenciales o autoridades locales deberán informarse en una sección específica del anuncio.