El tradicional desfile del Día de Acción de Gracias de los grandes almacenes Macy’s de Nueva York se celebró este sábado dos días después de que el mal tiempo obligara a aplazarlo por primera vez en sus 100 años de historia.
El desfile arrancó en torno a las 8.30 hora local (13.30 GMT) con una actuación de la cantante británica Raye en Bethesda Terrace, en Central Park.
Se espera que en el desfile participen una gran variedad de artistas, entre ellos Anthony Ramos, Keke Palmer o Smash Mouth.
También intervendrán distintas bandas y conjuntos llegados de distintas partes del país, muchos de los cuales han tenido que recaudar miles de dólares para poder prolongar su estancia en la ciudad tras el aplazamiento, que ha obligado por primera vez en un siglo a celebrar el evento en un día distinto al de Acción de Gracias.
No obstante, el desfile de Acción de Gracias fue cancelado durante tres años seguidos al final de la Segunda Guerra Mundial, entre 1942 y 1944.
El pasado miércoles, mientras se inflaban los tradicionales globos gigantes que se hacen desfilar durante el acto, los organizadores decidieron posponer el desfile por las advertencias sobre la llegada de vientos y lluvias torrenciales el día de Acción de Gracias.
La tormenta finalmente azotó la costa este el jueves, dejando sin electricidad a cientos de miles de usuarios en distintos puntos del país.
Las tormentas y nevadas en ambas costas de Estados Unidos, con heladas desde el sur hasta el norte del país, persistían este viernes en el país tras el Día de Acción de Gracias, con más de 2.000 vuelos afectados y cerca de 450.000 usuarios que permanecían sin electricidad.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) alertó de una "amplia tormenta" que se desplazaba por el noreste de Estados Unidos con ventiscas e inundaciones costeras, así como lluvia engelante en Maine y nieve en el valle de Tennessee y los Apalaches, lo que "podría generar condiciones peligrosas para viajar".
Para el Pacífico, en estados como California y Washington, el organismo avisó de una serie de tormentas que continuará afectando la costa oeste con lluvias generalizadas, nevadas en zonas montañosas, ráfagas de viento, inundaciones costeras y alto oleaje hasta la próxima semana.
El reporte del NWS informó de una acumulación de hasta 15 pulgadas (38 centímetros) de nieve en Misuri, estado del Medio Oeste que es uno de los más afectados del país, además de vientos de hasta 25 millas por hora (40 kilómetros por hora) en la costa este de Estados Unidos.
El frío afectaba incluso al sur de Estados Unidos, con avisos de congelamiento en el Sur Profundo, región que incluye a estados como Alabama, Gerogia, Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, con temperaturas por debajo de los cero grados centígrados.
Hasta las 14:30 horas del este de Estados Unidos (19:30 horas), 135 vuelos con destino u origen en el país norteamericano estaban cancelados, menos que los cerca de 400 del jueves, mientras que casi 2.200 estaban con retraso, según el sitio especializado FlightAware.
Los estados con más usuarios afectados eran Pensilvania (109.690), Nueva Jersey (68.721), Misuri (66.220), Maryland (54.799) y Virginia (49.178), según indicaba el portal.
Las tormentas, que suceden mientras Estados Unidos experimenta su mayor tráfico aéreo en 16 años, han provocado declaraciones de emergencia en estados como Nueva Jersey y Nueva York, que pospuso el tradicional desfile de Acción de Gracias de Macy's hasta el sábado.