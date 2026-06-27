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Padres desesperados recorren hospitales y morgues buscando a sus hijos tras terremotos en Venezuela

Con fotografías en mano y la esperanza intacta, cientos de familias venezolanas enfrentan horas de angustia mientras buscan a sus familiares entre los escombros, hospitales y morgues

  • Actualizado: 27 de junio de 2026 a las 15:25
Padres desesperados recorren hospitales y morgues buscando a sus hijos tras terremotos en Venezuela
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Mileidy Duque, Juan Yépez y otros miles de venezolanos buscan desesperadamente a sus familiares en hospitales, clínicas, morgues y zonas devastadas en el estado La Guaira, en Venezuela, tras el doble terremoto de magnitud 7,2 y 7,5 del miércoles.

 Foto: Agencia EFE
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Ambos denuncian la ausencia de un listado para contabilizar a los desaparecidos. El Gobierno hasta la tarde del jueves hablaba de 157, pero no ha vuelto a actualizar la cifra.

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Hasta este sábado, los muertos ascienden a más de 1400 los heridos, según el presidente del Parlamento, el oficialista Jorge Rodríguez, quien también confirmó que hay 3.238 heridos

 Foto: Agencia EFE
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"Hemos rodado (visitado) por todos los hospitales (...) y nos pasan lista de las personas que murieron, pero ellos no están", explicó Duque a EFE.

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Busca información sobre varios parientes, entre ellos su madre y su hija, en una sede del Servicio Nacional de Medicina y Ciencias Forenses (Senamecf) en la localidad de Catia La Mar, ubicada a unos 30 kilómetros de Caracas.

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Según dijo, se encuentra en la búsqueda desde el miércoles, cuando ocurrieron los terremotos.

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"No hemos recibido noticia alguna ni respuesta de nadie. La verdad es que ha sido bastante duro", continúa Duque.

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En la misma situación está Yepez, quien acudió hasta la sede del Seguro Social de La Guaira, que está abarrotada de heridos y sigue recibiendo fallecidos.

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El personal allí y en una clínica popular de Catia La Mar trabaja a su máxima capacidad y las personas aseguran estar siendo atendidas. No permiten estar en el lugar sin tapabocas.

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"No consigo a mi hija", indicó Yepez, quien se encontraba en el Seguro Social. No sabe muy bien qué hacer porque unos vecinos le dijeron que su hija fue sacada herida hacia un hospital.

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"Voy a tener que ir para allá para (la zona de) Caribe, donde se cayeron los edificios, porque no la consigo", añadió, aunque también piensa en subir a los hospitales de Caracas.

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Según cifras no confirmadas que ha recibido la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de Naciones Unidas, el número de desaparecidos por los sismos podría ascender a 50.000. Fuentes de la oficina indicaron a EFE que manejan esas cifras, no atribuibles directamente a la ONU.

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