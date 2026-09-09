Noruega da último adiós al rey Harald V y bienvenida al nuevo monarca Haakon VIII

Los más madrugadores se apostaban ya a partir de las 06.00 hora local a lo largo del recorrido de algo más de un kilómetro, protegido por unos 1.900 militares y decorado con banderas de Noruega a media asta, que iba a hacer el féretro desde el Palacio Real hasta la Catedral de Oslo, donde a las 13.00 hora local comenzaba el funeral.