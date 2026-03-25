¿Quién es Noelia Castillo y por qué recibirá la eutanasia a sus 25 años este jueves?

Nohelia Castillo Ramos es una joven de Barcelona, España, que recibirá la una muerte asistida a sus 25 años, este jueves 26 de marzo de 2026, luego de un complejo proceso legal que inició en el 2024. La joven, se convertirá en la primera persona en el mundo en recibir la eutanasia con la depresión como argumento central de su diagnóstico. A continuación los detalles del polémico caso.
Tras años de batallar contra un dolor que describe como "insoportable", la joven obtuvo la autorización para acceder a una muerte asistida. A pesar de contar con el respaldo legal, Noelia enfrenta este proceso en una en contra de la voluntad de sus seres queridos.
Su padre, Gerónimo Castillo, se ha mantenido como el principal opositor a la medida, interponiendo diversos recursos judiciales para frenar lo que considera una tragedia evitable.
El caso escaló hasta el Tribunal Europeo de Derechos Humanos de Estrasburgo, instancia que finalmente avaló la muerte asistida de la joven. Esta resolución llegó tras los intentos de su progenitor por detener el procedimiento mediante el apoyo de la organización Abogados Cristianos, quienes llevaron la pugna hasta los tribunales internacionales.
En su primera y última entrevista concedida al programa "Y ahora Sonsoles" de Antena 3, Noelia fue contundente sobre su voluntad. "Nadie de mi familia está a favor, pero la felicidad de un padre no tiene que estar por encima de la vida de una hija; yo simplemente quiero irme en paz", manifestó.
El trasfondo de esta drástica elección radica en sus vivencias marcadas por el trauma y la violencia. Según documentan medios como El Mundo, Noelia sufrió maltrato psicológico desde su infancia por parte de su abuela paterna y fue víctima de abusos sexuales por parte de una expareja y otros tres hombres.
Estas experiencias culminaron en 2022 con una agresión sexual múltiple que la llevó al límite. En un intento por terminar con su vida, Noelia se lanzó desde un quinto piso, un acto que le dejó una lesión medular completa y una paraplejia irreversible que le impide la movilidad de la cintura hacia abajo.
A su estado emocional se sumó un padecimiento físico constante. La joven ha denunciado sufrir dolores neuropáticos severos e incontinencia, factores que, sumados a su cuadro depresivo, la llevaron a declarar ante las cámaras: "Por fin lo he conseguido y a ver si ya por fin puedo descansar, porque ya no puedo más".
Mientras la muerte de Noelia se acerca, grupos católicos han organizado vigilias de oración frente al Hospital Sant Camil, en Barcelona, donde pretenden pasar la noche en vela rogando por un cambio de último minuto en la decisión de la joven.
Por su parte, Abogados Cristianos mantiene una postura firme en el ámbito jurídico. La organización ha señalado que la suspensión de ciertas medidas cautelares no implica necesariamente una validación ética o definitiva de la eutanasia, aunque los plazos legales para Noelia ya están en su etapa final.
La historia de Noelia ha trascendido las fronteras, causando conmoción por su drástica determinación. "Los últimos años no me han ido muy bien en la vida, ni me he juntado con buenas personas", confesó la joven como un triste balance de una existencia que busca su fin este jueves.
Mañana, bajo el amparo de las leyes de muerte asistida y con el mundo observando, Noelia espera encontrar el descanso que desde su perspectiva, "la vida le negó".