¿Quién es Noelia Castillo y por qué recibirá la eutanasia a sus 25 años este jueves?

Nohelia Castillo Ramos es una joven de Barcelona, España, que recibirá la una muerte asistida a sus 25 años, este jueves 26 de marzo de 2026, luego de un complejo proceso legal que inició en el 2024. La joven, se convertirá en la primera persona en el mundo en recibir la eutanasia con la depresión como argumento central de su diagnóstico. A continuación los detalles del polémico caso.