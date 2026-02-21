  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Fotogalerías
  4. Fotogalerías mundo

Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU

Lo que inició como un festejo de cumpleaños terminó en tragedia. Un niño enfrenta a la justicia por la muerte de su padrastro. ¿Qué pasó? Aquí los detalles

  • Actualizado: 21 de febrero de 2026 a las 14:09
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
1 de 12

Un niño de tan solo 11 años de edad, identificado como Clayton Dietz, compareció recientemente ante un juez de Pensilvania tras ser acusado formalmente de homicidio, por la muerte de su padrastro. ¿El crimen fue a causa de un Nintendo Switch? A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a los Estados Unidos y otros países del mundo.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
2 de 12

De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Estatal de Pennsylvania, los hechos se registraron el pasado 13 de enero en la vivienda familiar ubicada en la calle South Market, en el condado Perry, al filo de las 3:20 de la madrugada.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
3 de 12

Agentes de la policía acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre un "hombre inconsciente". Al ingresar en el domicilio, encontraron una escena dantesca.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
4 de 12

Douglas Dietz, de 42 años, yacía sin vida en su propia cama. Según el informe policial, la víctima presentaba un disparo en la cabeza, propinada mientras dormía.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
5 de 12

Las investigaciones y documentos judiciales indican que el detonante de este crimen fue una discusión cotidiana. El menor se habría enojado con su padre adoptivo, luego de que le quitara la consola de videojuegos Nintendo Switch y le ordenara estrictamente que se fuera a dormir.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
6 de 12

Los reportes indican que el propio Clayton relató ante las autoridades que un día antes de la tragedia todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, poco después de la medianoche, su estado de ánimo cambió drásticamente luego de que su padrastro le ordenara irse a dormir a su habitación.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
7 de 12

De acuerdo con la declaración incluida en la orden de arresto, el menor buscó la llave del cajón de su padre y abrió una caja fuerte con la intención inicial de recuperar su consola.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
8 de 12

Fue en ese momento cuando encontró un arma de fuego en el interior del compartimento.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
9 de 12

Las autoridades señalaron que el niño cargó el arma de forma deliberada y caminó hacia el lado de la cama donde descansaba Douglas. Acto seguido, según la reconstrucción de los hechos, "jaló el gatillo y disparó", terminando con la vida de su padre adoptivo en el acto.

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
10 de 12

Jillian Dietz, madre del menor, relató a la policía que solo momentos antes de irse a la cama le habían cantado "feliz cumpleaños" a Clayton, quien ese mismo día cumplió sus 11 años de edad. La pareja había adoptado al niño en 2018.

 Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
11 de 12

En la declaración jurada se detalla que, tras el disparo, la madre encontró a Clayton en un clóset. Según el reporte, en ese instante el menor confesó: "Está muerto", para luego bajar las gradas corriendo y gritando "mi papá está muerto".

Foto: redes sociales
Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU
12 de 12

Clayton Dietz permanece detenido sin derecho a fianza y, según los registros judiciales en línea, está siendo procesado actualmente como un adulto. Por su parte, el abogado defensor, Dave Wilson, informó que buscará que el caso sea trasladado a un tribunal juvenil. El menor fue regresado a la prisión del condado de Perry y se espera que las audiencias se retomen el próximo mes de mayo.

 Foto: redes sociales
Cargar más fotos