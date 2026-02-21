Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU

Un niño de tan solo 11 años de edad, identificado como Clayton Dietz, compareció recientemente ante un juez de Pensilvania tras ser acusado formalmente de homicidio, por la muerte de su padrastro. ¿El crimen fue a causa de un Nintendo Switch? A continuación los detalles del caso que ha conmocionado a los Estados Unidos y otros países del mundo.
De acuerdo con el reporte oficial de la Policía Estatal de Pennsylvania, los hechos se registraron el pasado 13 de enero en la vivienda familiar ubicada en la calle South Market, en el condado Perry, al filo de las 3:20 de la madrugada.
Agentes de la policía acudieron al lugar tras recibir un reporte sobre un "hombre inconsciente". Al ingresar en el domicilio, encontraron una escena dantesca.
Douglas Dietz, de 42 años, yacía sin vida en su propia cama. Según el informe policial, la víctima presentaba un disparo en la cabeza, propinada mientras dormía.
Las investigaciones y documentos judiciales indican que el detonante de este crimen fue una discusión cotidiana. El menor se habría enojado con su padre adoptivo, luego de que le quitara la consola de videojuegos Nintendo Switch y le ordenara estrictamente que se fuera a dormir.
Los reportes indican que el propio Clayton relató ante las autoridades que un día antes de la tragedia todo transcurrió con normalidad. Sin embargo, poco después de la medianoche, su estado de ánimo cambió drásticamente luego de que su padrastro le ordenara irse a dormir a su habitación.
De acuerdo con la declaración incluida en la orden de arresto, el menor buscó la llave del cajón de su padre y abrió una caja fuerte con la intención inicial de recuperar su consola.
Fue en ese momento cuando encontró un arma de fuego en el interior del compartimento.
Las autoridades señalaron que el niño cargó el arma de forma deliberada y caminó hacia el lado de la cama donde descansaba Douglas. Acto seguido, según la reconstrucción de los hechos, "jaló el gatillo y disparó", terminando con la vida de su padre adoptivo en el acto.
Jillian Dietz, madre del menor, relató a la policía que solo momentos antes de irse a la cama le habían cantado "feliz cumpleaños" a Clayton, quien ese mismo día cumplió sus 11 años de edad. La pareja había adoptado al niño en 2018.
En la declaración jurada se detalla que, tras el disparo, la madre encontró a Clayton en un clóset. Según el reporte, en ese instante el menor confesó: "Está muerto", para luego bajar las gradas corriendo y gritando "mi papá está muerto".
Clayton Dietz permanece detenido sin derecho a fianza y, según los registros judiciales en línea, está siendo procesado actualmente como un adulto. Por su parte, el abogado defensor, Dave Wilson, informó que buscará que el caso sea trasladado a un tribunal juvenil. El menor fue regresado a la prisión del condado de Perry y se espera que las audiencias se retomen el próximo mes de mayo.