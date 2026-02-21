Un Nintendo Switch y un disparo: niño de 11 años que mató a su padrastro en EE UU

Clayton Dietz permanece detenido sin derecho a fianza y, según los registros judiciales en línea, está siendo procesado actualmente como un adulto. Por su parte, el abogado defensor, Dave Wilson, informó que buscará que el caso sea trasladado a un tribunal juvenil. El menor fue regresado a la prisión del condado de Perry y se espera que las audiencias se retomen el próximo mes de mayo.